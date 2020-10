Vučić: 770 zaraženih u Hrvatskoj je kao da u Srbiji imamo 1300

Pogledajte kako skaču brojevi u inozemstvu. Mi se i dalje držimo najbolje proporcionalno svom broju. I danas se dobro držimo iako je najlošiji dan. Hoće li biti lošije, bit će, naravno, kaže Vučić

<p>Aleksandar Vučić se osvrnuo na situaciju s korona virusom u Srbiji, ali i u regiji, te je spomenuo i Hrvatsku.</p><p>Rekao je da u Srbiji slijedi teško razdoblje, no da brojke trenutno nisu dramatične. Brojke u Srbiji usporedio je s Hrvatskom. </p><p>- Nisu to još dramatične brojke, da ne plašimo ljude, govorili smo da dolazi teže vrijeme. Ne možete kada u Hrvatskoj na manji broj testiranih imate 770 oboljelih. To bi bilo kao da u Srbiji imamo 1300. Kad imate u Makedoniji 200, to je kao da mi imamo 800. Mi nemamo veliki broj mrtvih, ni hospitaliziranih. Suočit ćemo se s opakom bolešću u najsurovijem smislu riječi - rekao je i dodao:</p><p>- Pogledajte kako skaču brojevi u inozemstvu. Mi se i dalje držimo najbolje proporcionalno svom broju. I danas se dobro držimo iako je najlošiji dan. Hoće li biti lošije, bit će, naravno.</p><p>Vučić je naveo da oko cjepiva pregovaraju s Rusima, Kinezima, ali i zapadnim zemljama, piše <a href="https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/3548685/vucic-o-skoku-korona-brojki-evo-sta-je-predsednik-rekao-preti-li-nam-zatvaranje-skola-u-srbiji" target="_blank">Kurir</a>.</p>