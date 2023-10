Vučić igra na kartu da udovolji Srbima, Zapadu, ali i Rusiji

Proljeće, ljeto, jesen, zima, izbori - tako u Srbiji izgleda kalendarsko vrijeme. Aleksandar Vučić svako malo ili prijeti izborima ili ih raspisuje. Zašto to radi s takvom lakoćom? Postoji nekoliko razloga. Prvi je da je stavio pod kontrolu gotovo sve medije u Srbiji. Drugi je da, čak i da medijska scena nije takva, nema rivala. U Hrvatskoj postoji alternativa Plenković - Milanović (doduše, nalik na dvojbu Coca-Cola ili Pepsi), ali ipak postoji, a čim je digla glavu Sandra Benčić, na nju se prosuo tsunami prohadezeovskih i hadezeovskih napada. No u Srbiji ne postoji, kao ni u Orbanovoj Mađarskoj, ništa slično. Ovoga puta, doduše, Vučić nije krenuo u izbore samoinicijativno. Čelnici oporbe koji organiziraju prosvjede "Srbija protiv nasilja" 11. rujna zatražili su od Vučića raspisivanje izvanrednih parlamentarnih i beogradskih izbora do kraja 2023. godine.