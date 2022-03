Vučić o Putinovoj prijetnji da će Europa plaćati u rubljima: 'Mi naftu uzimamo preko Omišlja'

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić se u srijedu je na Radio televiziji Vojvodina osvrnuo na Putinovu odluku da sve neprijateljske zemlje moraju ruski plin plaćati u rubljima. Izjavu je prenijela i ruska agencija RIA Novosti.

Zbog odluke o Rublju rastu cijene nafte

Kao posljedica odluke Vladimira Putina da se plin plaća u rubljima, Vučić je rekao da je cijena nafte sinoć ponovno porasla. Tijekom dana je bila 118 dolara, a sinoć 122 dolara, dok je plin poskupio čak 25 posto .

- Sve nam to donosi probleme. Veliki je problem cijeli svijet, kao i odluka oko rublji. Neki smatraju da je to genijalno u geopolitičkoj igri, da se suprotstave dolaru, juanu. Nijemci su već naveli da je to razlog za raskid ugovora. Sve to nam donosi samo mnogo problema - objasnio je Vučić.

Istaknuo je i dodatni problem što se nafta ne može lako prebaciti preko Crnog mora zbog osiguravajućih kompanija i nesigurnosti. Ako dođe do sukoba oko Odese, to je samo dodatni problem, dodao je.

- Mi preko Omišlja, preko Hrvatske uzimamo naftu, moramo to rješavati s Europljanima i vjerujem da ćemo riješiti. Ljudi trebaju znati da se brinemo, vodimo računa i da radimo sve što je moguće - govori Vučić, o osiguravanju dovoljne količine nafte za Srbiju razgovara s europskim partnerima.

Srbija nema problema

Osim problema s nestašicom i poskupljenjem nafte ukazao je i na problem sa pšenicom jer su Ukrajina i Rusija drugi odnosno četvrti proizvođač pšenice.

- Sutra će vlada usvojiti izuzetak, da 31. 000 tona pšenice ide u Albaniju, uz nešto manje količine kukuruza. Cijena je dobra, kako je i dogovorena - otkrio je.

Ipak, kaže kako Srbija trenutno nema problema sa osnovnim životnim namirnicama i sigurna je po pitanju zaliha žitarica.

