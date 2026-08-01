VUČIĆ OBNAVLJA VOJSKU...ali vojnici bježe: Evo tko mu rado daje tenkove, haubice, avione
NOVI EXPRESS Ugledni i upućeni vojni analitičar u detalje objašnjava što je u pozadini brzog i skupog procesa obnove borbenih potencijala Beograda i kako bi to sve skupa moglo završiti
Od početka modernizacije oružanih snaga Republike Srbije 2016. godine ovo pitanje je u centru pozornosti analitičara u regiji i izvan nje. Opseg i uložena sredstva, sustavno odvijanje procesa te pitanje krajnjeg cilja modernizacije izazivaju različite spekulacije - od tvrdnji da je riječ o potezu namijenjenom za jačanje režima u Srbiji pa do strahovanja da je krajnji cilj pokretanje novog regionalnog sukoba radi ostvarivanja koncepta srpskog svijeta ili vezivanja oružanih snaga članica NATO i EU u regiji u trenutku izbijanja općeg rata s Rusijom.