Obavijesti

News

Komentari 38
ACI NE CVIJETAJU RUŽE PLUS+

Vučić ostao bez nafte, Srbiji sada prijeti kaos: 'Ne molim zbog sebe nego zbog građana'

Piše Boris Rašeta,
Čitanje članka: 3 min
Vučić ostao bez nafte, Srbiji sada prijeti kaos: 'Ne molim zbog sebe nego zbog građana'
Foto: F.S./ATAImages/PIXSELL

Rafinerija NIS-a još nije ugašena, ali radi u režimu ‘tihog hoda’. Srbija ima još četiri dana prije potpunog zaustavljanja rada, kaže predsjednik Srbije Vučić

Vučića baš "bije maler". Zadnjih dana sve mu je krenulo po zlu. Rafinerija NIS-a još nije ugašena, ali radi u režimu "tihog hoda".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 38
'Mladići kažu da nisu zapalili Vjesnik. Tvrde da je tamo nešto grunulo, ima još čudnih stvari...'
IZVOR BLIZAK OBITELJI:

'Mladići kažu da nisu zapalili Vjesnik. Tvrde da je tamo nešto grunulo, ima još čudnih stvari...'

Izvor blizak obitelji mladića: 'Roditelji su u potpunom šoku, oni kažu da nisu krivi' • U kompleks već šest mjeseci dolaze maloljetnici • Struka: Neboder se mora hitno srušiti
Vlasnici automobila će plaćati 60 posto više naknadu za ceste! Imamo izračun za svaki tip auta
NOVO POSKUPLJENJE

Vlasnici automobila će plaćati 60 posto više naknadu za ceste! Imamo izračun za svaki tip auta

Naknada je jedna od onih koje se ne mogu izbjeći i plaća se svake godine pri tehničkom pregledu automobila koji je već ranije poskupio. Prosječno je poskupljenje 47 eura za osobna vozila: Moramo održavati naše ceste
'Vjesnik će se rušiti miniranjem i to bi moglo biti vrlo brzo'
MINISTAR BAČIĆ:

'Vjesnik će se rušiti miniranjem i to bi moglo biti vrlo brzo'

U ovom trenutku smo u pregovorima sa stručnjacima i profesorima s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta. Obavit ćemo razgovor i s drugim stručnjacima, kaže ministar

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025