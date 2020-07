.

Epidemiološko stanje u Srbiji sve je gore, a zbog najave da će ponovno uvesti policijski sat u Beograd, građani su izašli na ulice. U srijedu bi na snagu trebala stupiti i zabrana okupljanja više od petero ljudi

<p>Predsjednik Srbije <strong>Aleksandar Vučić</strong> obratio se javnosti u 15 sati zbog sve gore epidemiološke situacije u državi, ali i nereda koji su izbili u Beogradu u utorak navečer nakon što je najavio ponovno uvođenje policijskog sata. Policijski sat bi, kako je Vučić ranije istaknuo, trebao trajati od 18 sati u petak pa sve do 5 sati u ponedjeljak. Što se njega tiče, poručio je, uveo bi policijski sat za cijelu Srbiju, no o tome će finalnu riječ ipak imati struka. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Podsjetimo, prosvjede protiv policijskog sata obilježilo je policijsko nasilje, a brojne snimke koje tome svjedoče došle su i do svjetskih agencija. Ipak, <strong>Vladimir Rebić</strong>, ravnatelj policije, rekao je kako policija nije pretjerano upotrebljavala silu na prosvjednike, no brojne snimke tvrde drugačije. Kako je istaknuo Rebić, 43 policajca su u bolnici, a ima ih i lakše ozlijeđenih koji nisu zatražili liječničku pomoć. Uhitili su 23 prosvjednika. </p><h2>Tijek presice pratite ovdje:</h2><p>- Srbija je, za razliku od nekih drugih vremena, poštovala slobodu okupljanja, izražavanja, nikad nismo narodu ugrozili to pravo, rekao je na početku obraćanja Aleksandar Vučić.</p><p>- Sinoć smo bili svjedoci agresivnog političkog protesta, neki su to pravdali korona virusom. Taj protest je bio neprijavljen. Lica desničarske orijentacije, a nema nikakve sumnje da je na skupu bilo onih koji su mislili da su tu zbog korone, zbog razumljivog nezadovoljstva zbog mjera. Ekstremisti uglavnom desničarskih i kako sebe zovu profašističkih organizacija napali su Skupštinu, ušli unutra, to predstavlja izvršenje najmanje dva teška krivična djela, više sati brutalno napadali policiju.</p><p>- Tu nije bio kraj, taj politički skup je bio dobro organiziran. Tu su podbacile i sigurnosne službe. Tu su bile i vanjske službe, time će se naše službe morati pozabaviti puno ozbiljnije nego do sad.</p><p>- Policija je potjerala nasilne. Oni pristojni i mirni ljudi su se sami sklonili. Njima je bilo dovoljno vidjeti kako su ovi nasilni napadali policajce.</p><p>- Policija je iznuđeno i po prvi put u zadnjih osam godina, puštali smo ih kad su upadali u RTS, ali ovo je bilo nemoguće jer su koristili praćke, noževe, boksere i molotovljeve koktele. Zato je policija trebala drugačije reagirati. Ti ljudi nisu govorili o koroni nego o izdaji, migrantima, 5G mreži, zemlji kao ravnoj ploči.</p><p>- Kakvi su pritisci izvana, najbolje je da pogledate neke tobože liberalne medije iz regije, rekao je Vučić i naglasio da je prosvjednicima jedini cilj bio narušiti ugled Srbiji. </p><p>- Mislim da je veoma važno da se istakne činjenica... Ja razumijem političke frustracije onih koji nisu ušli u parlament i koji svaku nesreću srpskog naroda vide kao svoju sreću, ja to razumijem. Ali nemate pravo da ugrožavate živote, nikome nećemo dozvoliti da ugrožava mir. To nećemo dozvoliti nikome iznutra ni izvana. To je poruka onima izvana koji misle da ne znamo koliko su bili upleteni.</p><p>- Želim ukazati na brojne laži. Sinoć su kao heroja predstavili čovjeka kojem je otac preminuo zbog korone i to jer nije bilo respiratora. Riječ je o notornoj laži, o takvoj notornoj laži da je to jezivo. Liječnici su koristili invazivne i neinvazivne metode, radili sve što je potrebno, borili se do zadnje sekunde. Nikada nam nije nedostajao nijedan respirator.</p><p>- Riječ je o osobi loše prošlosti, osuđivanom za prekršaje i druge stvari.</p><p>- Drugo lice na koje su se pozivali, čovjek je Sloba Robija, lažno se predstavlja kao poljoprivrednik, a on je višestruko osuđivana osoba iz kriminalne sredine. Nemojte o tih ljudi praviti junake...</p><p>- Mislite da ćete pristojnu Srbiju uplašiti, mislite da će normalna Srbija ustuknuti u strahu od batinaša. Nećete uspjeti...</p><p>- Što se tiče Kosova i Metohije, ja idem u Bruxelles ne da nešto izdam, nego da se borim za Kosovo, za Srbiju, za naš narod. I ne želim dozvoliti bilo kome, ekstremistima, ljotićevcima, da nam drže prodike i patriotske lekcije. Važno je da ono nikakve veze s koronom nije imalo...</p><p>- Pozivam ljude da ne izlaze na demonstracije i proteste. Ja ću biti ovdje, ujutro ću putovati u Pariz i biti manje odmoran za razgovore s Macronom, ne zato što se bojim. Molim ljude da ne izlaze da ne bude dolazilo do novih zaražavanja. Danas nam je drugi najgori dan.</p><h2>Ipak ništa od policijskog sata</h2><p>Aleksandar Vučić u nastavku se osvrnuo na uvođenje policijskog sata koje je najavio i zbog kojeg su izbili prosvjedi. Objasnio je da u bolnicama više nema mjesta zbog korona virusa te da ga je struka savjetovala da ipak ne uvode policijski sat već da se samo postrože neke mjere. Nakon toga je rekao da se on s tim ne slaže i da misli da je jedino rješenje policijski sat i kako bi to dovelo do 'brzog ozdravljenja'. 

Na pitanje novinarke o tome da Jadranka Kosor kaže da SNS treba izbaciti iz europskih 'Pučana', Vučić je rekao da se mnogi ne libe podržati čak i one koji sami kažu da simpatiziraju Hitlera. Citirao je i tekst Davora Ive Stiera koji je u svom tekstu napisao da 'problemi za nas počinju dolaskom Vučića na vlast'. 

- Njima smetaju Vučić i Srbija, smeta im jaka Srbija, rekao je.

Zaključio je rečenicom da je u hrvatskim medijima o prosvjedu pročitao 'mnogo gadosti'. 

'Mladići koji su sjedili na klupi sudjelovali su u napadima'

Aleksandar Vučić osvrnuo se i na snimku na kojoj se vidi da policija prilazi trojici mladića koji mirno sjede na klupi. Rekao je da je on dobio informaciju da su oni sudjelovali u napadima na policiju.