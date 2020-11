Vugrin: Postojeće mjere u Hrvatskoj nisu djelotvorne!

<p>Načelnik stožera civilne zaštite Varaždinske županije, Robert Vugrin komentirao je za HRT trenutnu situaciju s korona virusom.</p><p>Naša regija je po broj zaraženih u odnosu na broj stanovnika jedna od najkritičnijih u Republici Hrvatskoj pa i u Europi, komentirao je načelnik. </p><p>- Jasna brojka govori sama o sebi, 1600 novooboljelih u samo tjedan dana. Na 100.000 stanovnika to daje visoku incidenciju od 940. Mi smo u samom vrhu od svih regija u Europi. Dostigli smo limite testiranja. Povećava se udio pozitivnih na koronavirus. Svaki drugi je sada pozitivan rekao je Vugrin. <br/> <br/> Dodao je da se radi o pacijentima koji imaju jednostavne simptome, poput prehlade.<br/> <br/> - Ono što je zabrinjavajuće je ako uzmemo komercijalne testove. To su ljudi koji iz nekog razloga trebaju negativan nalaz da bi mogli ići u inozemstvo. Već tu imamo situaciju da je svaki šesti pozitivan. Dvostruko je više nego smo imali prije mjesec dana. To se direktno reflektira na situaciju u bolničkom sustavu - istaknuo je. </p><h2>Postojeće mjere nisu djelotvorne</h2><p>- Broj osoba s težom kliničkom slikom se kontinuirano povećava, a za sada imamo 14 pacijenata na respiratoru. I broj smrtnih slučajeva se povećao - objašnjava. </p><p>- Od 1. ožujka do 1. studenoga imali smo tri osobe koje su preminule, a da su bile pozitivne na koronavirus. A u posljednja tri tjedna su čak 43 smrtna slučaja - rekao je. </p><p>- Mislim da postojeće mjere nisu djelotvorne. To da strože mjere ne pokazuju rezultate nije točno. Ukoliko pogledate druge zemlje koje su pooštrile mjere, njihove krivulje su se počele smanjivati. Samo Hrvatska ništa ne radi po tom pitanju - zaključuje. </p>