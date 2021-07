U ovom trenutku se ne vidi razlog zašto bi kamatne stope na kredite porasle. Monetarna politika se ne mijenja - rekao je guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić gostujući u središnjem Dnevniku HTV-a.

Istaknuo je da će, kada se monetarna politika normalizira, smanjiti kupovina obveznica od strane najvećih središnjih banaka. O tome će se, kaže, raspravljati na jesen.

- U Hrvatskoj strukturni višak likvidnosti je oko 70 milijardi kuna, banke imaju jako puno likvidnosti i nema razloga da bi kamatne stope rasle - rekao je.

Europska središnja banka danas je odredila novu ciljanu stopu inflacije. Dosad je ona bila ispod 2 posto, a sada je stavljena na 2 posto, s tolerancijom i na nešto više.

- Dva posto je u skladu s ciljem, prema tome u tom pogledu ne bi se ništa značajnije trebalo događati. Ukoliko bi inflacija u sljedećim kvartalima značajnije porasla, onda bi se mogla očekivati reakcija središnjih banaka. U ovom trenutku mi to ne očekujemo, dodao je - objasnio je Vujčić.

Najveći rizik je, kaže, pandemija i ono što će se u budućnosti događati s možda nekim novim sojevima virusa i eventualnim novim potrebama zatvaranja ekonomije.

- To je najozbiljniji neposredni rizik u ovom trenutku za naše projekcije rasta. Ukoliko ovakva situacija s otvaranjem ekonomije potraje do kraja godine, u ovom trenutku HNB vidi višu stopu rasta nego što smo predviđali prije - 6,8 posto, što je prvenstveno zbog toga što ćemo vidjeti bolje rezultate u izvozu i roba i usluga turizma i zbog oporavka osobne potrošnje, a nakon toga i zbog povećanja investicija. Ukoliko dođe do potrebe novog zatvaranja ekonomije zbog pandemije, to bi ugrozilo ove projekcije.

Dodao je da je javni dug porastao, a ako ne dođe do pogoršanja epidemiološke situacije u Hrvatskoj, ono će se nastaviti smanjivati u narednih godinama. Tome bi možda trebao pridonijeti i Plan oporavka i otpornosti.



- Plan oporavka će spriječiti da uobičajeni ciklus korištenja strukturnih fondova EU-a, koji ima vrh pa pada dolje prije angažiranja sredstava iz drugog sedmogodišnjeg ciklusa, bude u ovom trenutku za Hrvatsku praktički izravnan. Nećemo imati pad kao što obično zemlje imaju, nego će ovi fondovi spriječiti da to ima negativan utjecaj na BDP. Utoliko će BDP biti viši - rekao je guverner.