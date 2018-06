Vuk tuži Vučića zbog optužbi da vodi 'međunarodne lopove'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić mogao bi se uskoro naći na optuženičkoj klupi zbog tužbe za klevetu koju je protiv njega podnio nekadašnji predsjedatelj Opće skupštine UN-a i bivši srbijanski šef diplomacije, a danas predsjednik oporbene Narodne stranke Vuk Jeremić.

Tužba je na Višem sudu u Beogradu zaprimljena 1. lipnja, a Jeremić je o tome izvijestio javnost na Twitteru, potvrdivši kako je šefa države tužio jer ga je doveo u vezu s međunarodnom korupcijskom aferom, nazivajući ga lopovom.

Vučić je prethodno rekao da su u SAD-u uhićeni ljudi poznati kao bliski suradnici Vuka Jeremića, te da je tu riječ o "ozbiljnoj skupini lopova" koju predvodi Jeremić.

"To je neka ozbiljna skupina lopova na međunarodnoj razini, predvođena Vukom Jeremićem i nije to od jučer, to smo znali odavno", rekao je Vučić.

Ustvrdivši kako sve to još "nije do kraja istražio", Vučić je novinarima najavio da će Srbija zatražiti informacije "od američkih službi".

Ta je Vučićeva izjava uslijedila u povodu uhićenja bivšeg ministra unutarnjih poslova Hongkonga Patricka Hoa i nekadašnjeg šefa diplomacije Senegala Cheikhu Gadioua u Americi, koji se dovode u vezu s međunarodnim korupcijskim skandalom.

Premda su Ho i Gadiou uhićeni u studenom 2017., Vučiću bliski beogradski mediji započeli su kampanju posljednjih nekoliko dana, tvrdeći kako su Ho i Gadiou surađivali s Jeremićevom organizacijom Centar za međunarodnu suradnju i održivi razvoj (CIRSD).

Jeremić u kratkom videu navodi kako je "i službeno podnio tužbu" jer ga je Vučić "javno, bez ijednog jedinog dokaza, nazvao šefom međunarodne bande lopova".

Pravna sudbina te tužbe znat će se narednih dana, ali pojedini beogradski mediji podsjećaju da je srbijansko pravosuđe već jednom stalo na stranu šefa države u slučaju tužbe bivšeg gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa koji je Vučića tužio zbog tvrdnji da je u vrijeme svog mandata na čelu Beograda "novac stekao pljačkanjem građana".

Sud je Đilasu vratio tužbu uz zahtjev da se "precizno odredi boravište tuženog" jer je u tužbi "umjesto prebivališta tuženog (Vučića)" navedena adresa - Predsjedništva Srbije.