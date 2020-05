Vuk Vuković: Još nije krenula kriza, osjetit ćemo je na ljeto

Vuk Vuković, doktor ekonomije koji se školovao na Oxfordu, Berkeleyju i Harvardu tvrdi kako nedjelja ne bi smjela biti neradna te kako je to loša ideja za Hrvatsku koja je turistička zemlja.

- To ne možeš držati za vrijeme sezone nikako, nema smisla, porazan potez - rekao je za Podcast Inkubator.

POGLEDAJTE VIDEO: Zabrana rada nedjeljom je prvi jak predizborni potez

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tvrdi kako je ugroženo 10 do 15 tisuća radnih mjesta te da puno ljudi koji rade nedjeljom biraju raditi taj dan jer znaju da će više zaraditi te da se zbog ukidanja rada nedjeljom stvaraju ogromne gužve subotom.

Što se nadolazećih izbora tiče, Vuković nije siguran da će HDZ pobijediti, a komentirao je i popularnost Stožera.

- Prema prvim anketama svi su podržavali Stožer, preko 90 posto, sad je već to palo na 30 posto. Ljudima je pun kufer Stožera i njihovih naredbi i sad se cijela pozitivna percepcija pretvorila u negativnu. Popularnost Stožera će samo padati - kazao je te dodao da su izbori u srpnju pogreška.

- Da su ovo organizirali u travnju, glatko bi dobili, ovako u srpnju - baš i ne znam. Kao i svaki put, SDP-u vlast dođe u ruke kad je HDZ pun afera. Nisam siguran da će HDZ biti prvi. Tko će sastaviti vladu, to je sad pitanje - dodao je Vuković.

Smatra kako će puno firmi propasti, ali će se vlasnici nekako prilagoditi.

- Imamo neke informacije da se malo firmi i građana javilo za moratorije, što je dobro jer će banke izaći ususret ljudima. Kako ulazimo u predizbornu priču, bit će problema i rast nezaposlenosti će možda biti nešto veći zbog toga, ali može se izdržati - rekao je Vuković.

'Uhljebi se natječu na političkom tržištu'

Kao problem javnog sektora ističe to što nema konkretnih brojki koliko ljudi uopće u njemu radi. Naveo je kako je Vilim Ribić tvrdi da se radi o 230 tisuća ljudi, no Vuković kaže da su to oni koji rade u ministarstvima i agencijama te da u taj broj nisu uključene javne firme u kojima radi još 150.000 do 160.000 ljudi.

Kratko se osvrnuo i na uhljebe u Hrvatskoj i rekao kako "uhljebnički dio sektora" nije tu da se natječe na poslovnom, nego na političkom tržištu.

- Neke subvencije iskoristiš da si kupiš auto. Zbog takvih uhljeb-biznismena je riječ 'poduzetnik' u Hrvatskoj negativna i prljava riječ. Kad razmišljaš o poduzetniku, na pamet ti padne Miroslav Kutle. Moraš imati efikasno zdravstvo i školstvo, ali i pravosuđe. To kod nas uopće ne funkcionira. Ja sam uvijek za snažna javna dobra, da ih se efikasno nudi. Uvijek mora postojati ponuda javnih dobra - rekao je.

Prokomentirao je i minimalni javni dohodak koji bi bio izuzetno skup za Hrvatsku.

- Temeljna ideja je da svaki građanin dobije bez obzira na status. Tako je najlakše isplatiti ljudima, daš svima jednako i to je to. Ta mjera je izuzetno skupa - kad bi svakome u Hrvatskoj dao 500 eura, to bi godišnje koštalo 180 milijardi kuna, što je veće od proračuna. Pitanje je otkud da taj novac dođe. U Finskoj su radili takav eksperiment i rezultat je bio loš. Nije se potakla potrošnja - rekao je.

Kriza još nije krenula

Vuković kaže kako kriza još nije krenula, a kad krene - tek će se tad vidjeti efekt koji ima. Smatra kako bi se mogla jače osjetiti na ljeto.

- Ako padne 17 posto BDP-a, za pola ili za 60 posto, što su nekakvi realni scenariji, to je već ogroman učinak. Vlada je išla s 9,5 posto, što je optimistično. Još nema rezultata za prvi kvartal, a za drugi kvartal će biti jak učinak pada, između 10 i 20 posto sigurno - dodao je.

Tvrdi kako ljudi neće ovog puta ići u Irsku ili Njemačku te da je jeftinije živjeti u Hrvatskoj nego negdje u Europi.

- Barem imaš stan od roditelja za živjeti - objasnio je.

Tvrdi kako ovisnost o turizmu i korupcija nisu problem, već ljudi i sposobnost.

- Nisam optimističan za budućnost zemlje jer ne vidim da se to može promijeniti u jednoj generaciji. Otkuda dolaze naši kadrovi? Fale nam kadrovi na svim razinama društva, ljudi su jednostavno neadekvatni. Oni ni ne znaju koliko ne znaju. U Hrvatskoj trebaju deseci tisuća ljudi za neku promjenu, na svim razinama društva - smatra Vuković.

Zbog korone će ljudi manje trošiti

Na pitanje što će biti s drugim valom korona virusa, Vuković kaže da će puno ljudi promijeniti svoje ponašanje - manje će se kretati i manje će trošiti, izbjegavat će gužve i rukovanja.

- Postoji element straha koji neće natjerati ljude da idu trošiti i kupovati. Oporavak neće biti nagli, baš zato jer ljudi mijenjaju navike. Ima nešto u novom normalnom, nećeš toliko novaca ostavljati gdje si prije ostavljao. Hrpa kafića će propasti, jedan dio sigurno, no vlasnici će dobiti vremena da se prilagode - kazao je.

Na pitanje mislili da je "prije bilo bolje", Vuković kaže da je rođen 1988. i da ne zna, ali da su ljudi vrlo ideološki orijentirani prema Jugoslaviji.

- Ako si ti lijevo, misliš da je bilo bolje, a ako si desno, misliš da je bilo katastrofalno. Istina je tu negdje. Neki ljudi su živjeli lijepo i pristojno, a neki su sigurno imali problema - tvrdi Vuković. Dodao je kako je Jugoslavija rasla puno brže od Istočnog bloka i da se mogla uspoređivati s Austrijom i sličnim zemljama do osamdesetih godina.

- Ljudi koji su rođeni četrdesetih i pedesetih rođeni su u štalama, a doživjeli su brutalnu revoluciju, ne samo u Jugoslaviji. Uvijek treba imati širi kontekst. Je li taj sustav stvoren da bude održiv? Nije, to se nažalost i pokazalo. Kadrovi koji su izašli iz socijalizma nama danas vode državu i to je vode katastrofalno. Ako želiš održiv sustav, moraš ga stvarati generacijama, korak po korak. To su radile azijske zemlje - rekao je Vuković.

POGLEDAJTE VIDEO: Vuković za Podcast Inkubator

Tema: Hrvatska