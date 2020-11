Vukovar je srušen. Vukovar je obnovljen. Zrinka i njen muž su i dalje tu. Plove i ne odustaju

Zrinka Šesto i njen muž su vukovarski poduzetnici koji su se vratili u svoj grad i učinili nešto u Vukovaru dosad neviđeno

<p>Dunav se valja uz grad. Polako i postojano, kao što se valjao stotinama godina prije i kao što će se valjati stotinama godina kasnije. Lijepi se uz betonske pristane, gladno obilazi blatnjave ade i povlači se natrag u svoj tok. Ide dalje i neće stati. Nikad dosad nije stao. </p><p>Pamti sve. Vidi sve. Sa sobom odnosi sve.</p><p>Preko njega, preko svega što on predstavlja i što je predstavljao, sada plovi jedan brod. Možda ste ga vidjeli, ako ste se slučajno u posljednje vrijeme zatekli u Vukovaru. Ne možete ga promašiti. Ružičasta, bešumna kutijica, osvijetljena kao ukras na božićnom drvcu. Metalnu oplatu kormila steže muškarac. Utrobom lađe trčkara nasmijana žena. Njegova žena. </p><p>Zrinka Šesto je imala samo 18 godina kad su tenkovi ušli na Sajmište, u njenu ulicu. Neprijatelji su joj odveli oca. Spasio ih je susjed, njegov prijatelj. Srbin koji je ćirilicom na njihovoj bivšoj kući napisao: 'Ne diraj, ovo je srpska kuća'. Pijani vojnici su im danima tutnjali kroz dom, sve dok jednog dana nije sve zamuklo. Noć ranije grad je pao. Zrinka i njena majka su u autobusu izašli iz ruševina. Sestra joj je ostala raditi u bolnici. Oca su našli sljedeće godine. Bio je u logoru. Spasio se pukom srećom. </p><p>Zrinka se vratila. Danas sa svojim mužem Zoranom, također Vukovarcem, plovi Dunavom. Istom rijekom koja je nekad oplakivala uništeni, a danas plazi uz obnovljeni grad.</p><p>Jezde u <a href="https://www.facebook.com/magenta1vukovarwaterbus/photos/?ref=page_internal" target="_blank">elektro-solarnom brodu</a>. Napravili su prvo takvo plovilo u gradu koji nije imao turistički brod od 1932. godine. Sklopili su ga prije nedavno u Zagrebu praktički sami, uz pomoć jednog arhitekta i HBOR-ovog kredita. Sami su ga i dovukli ovdje i otad, eto, plove. Idu dalje.</p><p>Ipak, sjećaju se i onoga prije. </p><p>- Svi znaju za Vukovar, svi pričaju o Vukovaru, svi ga žele posjetiti, ali samo mi koji u njemu živimo znamo što je Vukovar i kako je danas živjeti u njemu. I kao što će biti i onih koji će reći da i oni koji imaju 'vanjsku' sliku o gradu mogu pomoći u njegovu razvoju, ja ću na to reći da oni ne poznaju dušu grada. Jer grad čine ljudi, a ne zgrade. Čine ga dobri ljudi, koliko god to patetično zvučalo - priča dunavska kapetanica.</p><p>Imaju sina ovdje. Brinu za njega. Žele da odraste u zdravom okruženju.</p><p>- Ja poznajem 'građanski' Vukovar, onaj od prije 1991., te toliko spominjane godine u kontekstu grada. Sama činjenica da je tragedija Vukovara 1991. najveći zločin u Europi koji se dogodio nakon Drugog svjetskog rata, dovoljna je da on postane simbol opomene svijetu da je zlo uvijek ponovljivo i da se tiče svakoga. Da bi grad istinski živio, tu zadaću moraju napraviti njegovi stanovnici kao i čelnici grada. Ali, kako ako se oni ne integriraju u želji za prosperitetom te svoje sredine? Kako ako je sve samo postao interes, uzeti još jedan stan, kuću, dobiti posao preko veze? - pita se Zrinka i dodaje kako se duša i karakter grada ogledaju u njima, u stanovnicima Vukovara. Kaže kako su oni krvotok grada, a sve ih je manje. </p><p>Žilava poduzetnica dobro pamti. Desetljeća i rat nisu izbrisali ono što joj je ostalo negdje unutra, negdje gdje nisu mogli doprijeti snajperi i tenkovi.</p><p>- Grad je imao puno obrtnika, znalo se kako se ide u grad, pa ne možeš se po vukovarskom korzu šetati 'makar kako'. Kada bi se u Vukovaru spomenulo 'od lutrije do ćuprije' ili osamdesetih 'mudri kamen', pouzdano se znalo da je to naš Korzo i na tom potezu se održavala prava promenada djevojaka i mladića koji su se promatrali i šacovali ispod oka. A tek kavane grada u kojima su se ispijale kavice i jeli najbolji kolači, oni Častekovi, jele girice s pommesom nakon čega je trebalo nekoliko dana da sa ruku skineš miris ribe, pa hoteli... Nekada ih je samo u centru grada bilo tri, pa kasnije opet u osamdesetima disco-klubovi i najbolji dočeci Nove godine nakon kojih bi nam nekoliko dana trebalo da dođemo k sebi. A tek kada su se otvorile prve pizzerije i butici s talijanskom robom. I da, bilo je puno smijeha, puno više nasmijanih lica, iako i tada nisu svi živjeli jako bogato, ali valjda je bilo više sreće u malim stvarima. Ili se tako samo činilo, ne znam - prisjeća se Zrinka. </p><p>Voli svoje rodno mjesto. Vidi se iz svake njene riječi i postupka. </p><p>- Rat je sve prekinuo, ali ja ne želim da Vukovar umre. On je moj grad s jutarnjim suncem iznad Dunava i iako danas nije ispunjen glazbom i plesom kao nekada, ja još uvijek vjerujem da će se život vratiti. Jer koliko god se mi zavaravali, od života danas u Vukovaru ima malo, a dovoljno je vremena prošlo da bude više - govori Zrinka Šesto iz Vukovara, oko kojeg i dalje kruži Dunav, bez obzira koliko ljudi tog dana u njemu ima. Bez obzira na datum. </p>