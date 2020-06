Vukovar: Tukli se BBB i Grobari!

Čitateljica koja nam je poslala video rekla nam je kako su navijači Partizana verbalno napali Hrvata koji je u tom trenutku šetao sa suprugom i djetetom nakon čega je došlo do tučnjave

<p>U četvrtak predvečer kaos u Vukovaru. Potukli su se pripadnici dvije navijačke skupine, Dinamovih Bad Blue Boysa i navijača Partizana koji se zovu 'Grobari'. Potvrdio nam je to glasnogovornik PU Vukovarsko-srijemske <strong>Dragoslav Živković.</strong></p><h2><em><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></em>U Vukovaru se tukli Bad Blue Boysi i Grobari</h2><h2>Ekspresna reakcija policije</h2><p>Mlatili su se oko 19 sati u Ulici Vijenac kneza Branimira, potvrdili su nam iz vukovarsko srijemske policije. Policija je bila brza, priveli su 20 do 25 ljudi, za ostalim sudionicima tragaju, rekao nam je glasnogovornik policije <strong>Dragoslav Živković.</strong></p><p>Čitateljica koja nam je poslala video rekla nam je kako su navijači Partizana verbalno napali Hrvata koji je u tom trenutku šetao sa suprugom i djetetom nakon čega je došlo do fizičkog obračuna.</p><p>Veći broj navijača je pod nadzorom, otkriveni su svi identiteti i trenutno policija traga za ostatkom koji je pobjegao. </p><h2>Zbog ovakvih stvari smo pojačali patrole</h2><p>Navijači su se sukobili blizu ugostiteljskog objekta. Policija je, kako su nam dojavili čitatelji, došla vrlo brzo.</p><p>- Posljednjih mjesec i pol naši službenici patroliraju Vukovarom kako bi spriječili ovakve situacije. Odmah smo reagirali i spriječili da dođe do većih nevolja. Ovakve stvari nećemo dopustiti u našem gradu - rekao nam je glasnogovornik PU Vukovarsko-srijemske <strong>Dragoslav Živković</strong> i dodao kako je dvoje ljudi ozlijeđeno i prevezeno u bolnicu.</p><h2>Prije mjesec dana napali Srbe u centru grada</h2><p>Kako nam je rekao Dragoslav Živković, policija je bila spremna jer za vikend Bad Blue Boysi organiziraju turnir u Vukovaru.</p><p>Nastavak je ovo sukoba u Vukovaru. Podsjećamo, prije nepunih mjesec dana u centru grada napadnuta su dvojica mladića srpske nacionalnosti. </p><h2>Pogledajte video: Napali Srbe u Vukovaru</h2><p>Na mladiće u dobi od 24 i 29 godina su oko podneva na Trgu Republike Hrvatske, u blizini Gradske vijećnice, nasrnuli pripadnici Bad Blue Boysa. Jedan od napadnutih Srba je lakše ozlijeđen.</p><p>Policija je kasnije pronašla kombi vozilo zagrebačkih registracijskih oznaka. </p>