Vukovi haraju, a stočari muku muče: 'Spavam u autu pokraj ovaca da ih spasim od vukova!'

Četiri psa dotrčala su nam ususret. Najveći među njima laje. Ne prestaje. Oko vrata ima ogrlicu sa željeznim šiljcima. Rep nema. To je Bubi, najhrabriji među ovom četvorkom. On je radar. Ima šest godina, a rep je izgubio u borbi s vukom kad je imao tek godinu dana. Zaustavili smo se kod dva tora gdje Nediljko Sunara iz zaseoka Sunare ima stado od 253 ovce. Mjesto je to nekoliko kilometara od Unešića, sela u šibenskom zaleđu gdje je prije dva dana netko razapeo vuka na prometni znak. "Oko za oko, zub za zub", pisalo je na kartonu obješenom na lešinu.