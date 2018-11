'Vukovi su nam u godinu dana ubili 500 ždrjebadi. Očajni smo'

U zaleđu Novog Vinodolskog i podnožju Male Kapele u zadnjih godinu dana vukovi su zaklali oko 500 ždrjebadi i šteta iznosi oko 1,5 milijuna kuna, tvrdi Mijat Jovanović, predsjednik Konjogojske udruge Primorac.

Ždrijebe košta oko 3000 kuna, a ako se ubije vuka kazna je 40.000 kuna jer je zaštićena vrsta.

Brojnost vukova povećala se i vjeruje se ih ima oko 450. Osim u Gorskom kotaru, rade veliku štetu od Like do Dubrovnika, a viđeni su i u Istri, sisačko-moslavačkoj i karlovačkoj županiji, piše Jutarnji list.

Nije vuk jedini predator na tom području. Tu su još i čagalj, ris i medvjed, ali mještani ističu da su najveći problem vukovi, čija se populacija udvostručila u zadnjih par godina.

U posljednjem Izvješće o stanju populacije vuka u Hrvatskoj iz 2016. godine stoji da se populacija vuka kreće između najmanje 126 i najviše 186 jedinki. To su brojke za 2015. godinu, no to su posljednji podaci koje je HAOP službeno objavio.

Lovci se pak ne slažu s tom brojkom i tvrde da je ona zapravo dvostruko veća. Josip Malnar, predsjednik Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije, ranije je za Jutarnji list izjavio da je broj jedinki na terenu veći od onoga na papiru.

- Brojnost je sigurno mnogo veća nego što tvrde stručne službe Ministarstva. Držimo da je u Hrvatskoj oko 450 vukova. Mi smo broj utvrđivali svakodnevnim praćenjem, tijekom cijele godine, tragova i lešina, viđanjem živih jedinki i fotozamkama. Ako uzmete da jednom vuku treba od tri do pet kilograma mesa dnevno za preživljavanje, izračunajte koji je to ekvivalent u divljači ili u stoci - kaže Malnar.

