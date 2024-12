Vukovi su pojeli posljednjeg magarca blizu Zadra: 'Žao mi je, svi su plakali. I mi i djeca...'

Suhovare kraj Zadra izgubile su noćas posljednjeg magarca. Tovara Roka pojeli su vukovi, a selo je tako ostalo bez jedinog magarca.

- Pojeli su ga, samo glava ostala - rekao je za HRT vlasnik Goran Radić. Tovar Roko živio je u štalici stotinjak metara od prvih kuća. Vlasnik je uvjeren da ga nije napao samo jedan vuk.

- Ovo je bilo preko 10 vukova. On je imao 200 kg. To ne može pojesti jedan vuk, to je bio čopor - govori Radić.

Mještani 11-godišnjeg magarca opisuju kao pitomog i dragog koji je uvijek bio spreman za igru ali i pomoć. Gospođa Stoša nema kosilicu pa bi ga ugostila na dan-dva, a on je travu u njenom dvorištu držao pod kontrolom.

- Popasa bi travu, trava je bila velika pa ju je pojeo - rekla je. Pas Zeus je bio jedini svjedok vučjeg napada.

- I on se prepao. Kad sam došao ujutro, on je legao, stisnuo se i tresao - govori Radić.

Radić ne želi više riskirati napade vukova, pa će Zeusu napraviti kućicu uz kuću.

- Odvest ću ga kući, tamo ću mu napraviti boks, stavit ću ga pred kuću, ovdje ga više neću držati - rekao je.

Roka će, dodaje, teško zaboraviti i preboljeti.

- Žao mi je, i djeca su plakala i svi - zaključio je.