Psihijatar Herman Vukušić gostovao je u Dnevniku N1 i odgovorio na nekoliko pitanja o ubojstvu i svojim gledištima strašnog zločina.

- Kada sam pregledao njegov profil na društvenoj mreži, na fotografijama sam mogao vidjeti kako su se ta djeca doimala doista sretno - počeo je Vukušić.

Upozorio je kako institucije nisu krive i ne bi smjeli upirati prstom u njih.

- Mogu reći da je ovakvih slučajeva je bilo i bit će ih sve više. Ne mogu se predvidjeti. Što je bio otponac to možemo samo nagađati. Detalji će se saznati tijekom iscrpnog psihijatrijskog vještačenja. Doći će se do uzroka stvari. Mnogo je čimbenika moglo dovesti do ovog čina. Sa sigurnošću mogu reći da je prije og tragičnog čina bio u stanju egzistencijalnog beznađa, ne depresije - rekao je Vukušić.

Zaključio je kako je mogući problem iz njegove percepcije bio u doživljavanju odnosa između njegove partnerice i majke njegove djece.

S tezom doktora Vagića o psihofarmacima, nije se složio.

- On je po struci otorinolaringolog, a Psihofarmaci teško mogu biti razlog za ovakav čin. Gotovo je nemoguće da budu povod i razlog ovakvog čina. Teza o psihofarmacima je dosta štetna jer će dosta pacijenata sada zazirati od uzimanja lijekova koji im predstavljaju prvu i zadnju liniju obrane - rekao je. Cijeli razgovor možete pogledati OVDJE.