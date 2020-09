Washington: Brnabić i Dačić ne očekuju ultimatume, cilj im je normalizirati odnose s Kosovom

Službeni Beograd ne očekuje ultimatume Sjedinjenih Država tijekom dvodnevnih razgovora izaslanstava Srbije i Kosova koji u četvrtak počinju pod pokroviteljstvom Bijele kuće

<p>Izaslanstva Beograda i Prištine sastat će se danas u Washingtonu u nastavku dijaloga o normaliziranju odnosa, a domaćini dvodnevnih razgovora u Bijeloj kući su specijalni izaslanik predsjednika SAD-a za pregovore Kosova i Srbije<strong> Richard Grenell</strong> i savjetnik za nacionalnu sigurnost <strong>Robert O'Brien.</strong></p><p>Izaslanstvo Srbije predvodi predsjednik<strong> Aleksandar Vučić</strong>, kosovsko izaslanstvo premijer <strong>Avdullah Hoti</strong>, a obje strane su uoči susreta poslale različite izjave o agendi razgovora, dok izvori bliski američkoj administraciji, na koje se danas pozivaju beogradski mediji, navode kako Sjedinjene Države nemaju "tajni plan", te da će teme biti ekonomske.</p><p>Prema tim izvorima iz Bijele kuće, razgovarat će se o tri sporazuma koje su dvije strane ranije postigle - ponovnoj uspostavi zračne linije Beograd-Priština, te o razvoju željezničkog i cestovnog prometa i infrastrukture.</p><h2>Brnabić i Dačić: Vučić "nije čovjek kojem se serviraju ultimatumi"</h2><p>Predsjednik Srbije izjavio je ranije kako "očekuje iznenađenja i teške pregovore", te mogući susret s američkim predsjednikom <strong>Donaldom Trumpom</strong>, uz naznaku da bi mogao odbiti sastanak s Trumpom bude li na stol stavljeno iznenađenje i jedna točka koja je za Srbiju "neprihvatljiva".</p><p>“Pošto mislim da znam što može biti sadržaj tog iznenađenja, prije će biti da ću to odbiti i da do tog susreta neće doći”, rekao je Vučić.</p><p>Srbijanska premijerka <strong>Ana Brnabić </strong>i šef diplomacije <strong>Ivica Dačić </strong>poslali su danas poruke da Vučić "nije čovjek kojem se serviraju ultimatumi", te da će srbijanski šef države - ukoliko bude pritisaka na Srbiju da popusti u smislu statusa i priznanja Kosova - "odgovoriti onako kako je u najvećem nacionalnom i državnom interesu Srbije".</p><p>Brnabić je za TV Pink istaknula kako u Washingtonu "očekuje teške razgovore" o ekonomskim temama, ali ne i ultimatume, jer "Srbija danas nije u takvoj poziciji da joj bilo ko postavlja ultimatume".</p><p>Dačić je, istodobno, ustvrdio da sastanak neće biti politički spaktakularan, naglasivši da je politička priča o statusu Kosova "potpuno nepripremljena".</p><h2>Washington: 'Politički sukob zahtijeva politička rješenja'</h2><p>"Ako netko očekuje da to bude spektakularni sastanak, da se sada ipak pojavi neki politički okvir, odnosno da se priča o statusu - tu je već stvar potpuno nepripremljena", rekao je Dačić za Radio-televiziju Srbije.</p><p>Dužnosnici Sjedinjenih Država u međuvremenu poručuju kako "politički sukob zahtijeva politička rješenja".</p><p>Šef odbora za vanjske poslove Zastupničkog doma američkog Kongresa<strong> Eliot Engel </strong>predstojeće razgovore Beograda i Prištine vidi kao "pozitivan korak", ukazujući kako bi "konačno rješenje trebalo sadržavati neke ključne principe", objavio je Radio slobodna Europa (RFE).</p><p>Istaknuvši kako je sukob između Srbije i Kosova dugo trajao i nanio štetu životima mnogih ljudi, Engel je, kako prenosi RSE, naveo da bi konačni dokument trebalo dovesti do uzajamnog priznanja Kosova i Srbije, premda sumnja da se takvo što sada može postići.</p><p>"Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji udaljava svoju zemlju od sjevernoatlantske zajednice i približava je Rusiji, usprotivio se stavljanju uzajamnog priznanja na stol. Zapravo, srpsko izaslanstvo je iznijelo da će razgovori biti dio pregovora o ekonomskim pitanjima. Iako nema ništa loše u ekonomskom rastu i ekonomskom razvoju, politički sukob zahtijeva politička rješenja", prenosi RFE izvatke iz Engelova priopćenja uoči prvog dana sastanka u Washingtonu.</p><p>Poslije razgovora u Washingtonu predviđeno je da se izaslanstva Srbije i Kosova 7. rujna u Bruxellesu sastanu sa šefom europske diplomacije Josepom Borellom i specijalnim predstavnikom EU za dijalog Beograd-Priština Miroslavom Lajčakom. </p>