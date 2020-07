WHO: Epidemija ubrzava, a ima dokaza da se virus širi zrakom

Više od 200 međunarodnih znanstvenika pozvalo je WHO i međunarodnu medicinsku zajednicu da "priznaju postojanje mogućnosti da se virus prenosi zrakom", a WHO je sad popustio

<p>Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) upozorila je u utorak da "epidemija ubrzava" i "pojavljuju se dokazi" o prijenosu Covida-19 zrakom, pošto je 239 međunarodnih stručnjaka pozvalo na uzbunu zbog takva načina zaraze.</p><p>- Priznajemo da se pojavljuju dokazi u tom području i prema tome moramo biti otvoreni za tu mogućnost i shvatiti implikacije - rekla je <strong>Benedetta Allegranzi</strong>, jedna od čelnih ljudi u WHO-u na videokonferenciji.</p><p>- Mogućnost prijenosa virusa zrakom na javnim mjestima, osobito ako su napučena, ne može se isključiti. Dokazi međutim moraju biti prikupljeni i interpretirani - upozorila je Allegranzi te preporučila "učinkovito provjetravanje zatvorenih prostora te održavanje fizičkog razmaka".</p><p>- Onda kada to nije moguće, preporučujemo nošenje maske - dodala je Allegranzi. </p><p>Više od 200 međunarodnih znanstvenika pozvalo je WHO i međunarodnu medicinsku zajednicu da "priznaju postojanje mogućnosti da se virus prenosi zrakom" u članku objavljenom u ponedjeljak u časopisu Clinical Infectious Diseases iz Oxforda.</p><p>WHO je već kritiziran jer je kasnio s preporukama o nošenju medicinskih maski, a sada je optužen i zato što je odbio sagledati sve više pokazatelja o prijenosu virusa zrakom. </p><p>- Epidemija ubrzava i nismo još dosegnuli vrhunac pandemije - upozorio je glavni direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus na konferenciji za novinare. </p><p>- Čini se da je broj žrtava stabiliziran na svjetskoj razini, a u stvarnosti neke su države ostvarile znatan napredak u smanjenju smrtnosti, no u drugima raste broj umrlih - rekao je Ghebreyesus.</p><p>Covid-19, bolest izazvana novim koronavirusom usmrtila je u šest mjeseci više od 535.000 ljudi u svijetu, a zaraženih je 11,4 milijuna.</p>