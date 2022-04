Wings for Life utrka je pred vratima: Stignete se uključiti

Deveto izdanje Wings For Life World Run utrke je pred vratima! Globalni je to i humanitarni događaj kojim se prikupljaju sredstva za pomoć istraživanjima i pronalazak lijeka za ozljede leđne moždine.

Sudjelovanjem na Wings for Life World Run utrci doprinosi se ostvarivanju plemenitog cilja, jer iznos u visini 100% iznosa svih startnina odlazi izravno neprofitnoj zakladi Wings for Life čija je misija pronaći lijek za ozljede leđne moždine.

Utrka ima jedinstveni format s pokretnom ciljnom linijom koja se zove presretačko vozilo. Start je u isto vrijeme u cijelom svijetu – 8. svibnja u 11 sati UTC: 13 sati u Hrvatskoj, 20 sati u Tokiju i 7 ujutro u New Yorku, a zatim, 30 minuta kasnije, presretačko vozilo kreće u potjeru i za one ulovljene označava kraj utrke.

Svake godine najljepša razglednica iz Zadra otputuje u svijet, tisuće trkača koji se kreću stazom uz more, prelazeći preko vlastitih granica prema jednom cilju – pronalasku lijeka za ozljede leđne moždine.

Iako je zadarska Wings for Life World Run rasprodana, još je moguće sudjelovati individualno uz aplikaciju ili na nekoj od organiziranih utrka uz aplikaciju, ali se uključiti i u samu organizaciju utrke volontiranjem.

Wings for Life World Run aplikacija je ažurirana i nudi puno opcija poput treninga, audio iskustva i playliste za trčanje. U svakom slučaju, aplikacija će vas zabaviti i informirati, a vaš rezultat bit će uvršten u globalni poredak zajedno sa svim drugim sudionicima diljem svijeta.

S druge strane, volontersko iskustvo donosi uvid u organizaciju velike manifestacije dosad neviđenog formata, osobni razvoj i dovodi do sklapanja novih prijateljstava. Osim sata upisanih u volonterskoj knjižici, volonteri od sudjelovanja dobivaju zabavno i poučno životno iskustvo na najvećoj utrci u Hrvatskoj i jednoj od najljepših Wings for Life World Run utrka na svijetu.

Zadar će druge svibanjske nedjelje ponovno biti dio globalnog pokreta, a Wings for Life World Run utrka ne bi se mogla dogoditi bez nesebične pomoći volontera koji su prepoznali njezinu važnost i svake godine dolaze u sve većem broju. Za Wings for Life World Run utrku uz aplikaciju možete se prijaviti OVDJE i sudjelovati gdje god se nalazite, prijavni formular za volontiranje možete pronaći OVDJE, a podržati cilj zaklade Wings for Life tijekom cijele godine možete donacijom OVDJE.

