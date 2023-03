Wolt o prosvjedu: Ne radimo razliku između stranih i naših radnika, a svi imaju ugovore

Nezadovoljni dostavljači Wolta ispred sjedišta kompanije u Zagrebu su opet prosvjedovali u četvrtak i tražili porast cijene rada za minimalno 30 posto. Upozororavaju kako su rasli troškovi, a njihova cijena se smanjila.

- Htjeli smo sa svojim partnerima sjesti za stol. Nažalost, ta naša snaga, cijela priča je išla da se diskreditiramo mi kao predstsavnici dostavljača. Nakon sastanka je odlučena sudbina dostavljača, mnogi ne rade više. Nikome od nas nije u interesu da ponovno sve radimo. Ali morali smo. Zakon novi je u primjeni a mi nismo dobili ništa. Ovo je prvi put u Hrvatskoj da se pokreće ovakva priča koja je izuzetno teška. Jer smo mi treći u redu, nakon agregata i tvrtke - rekao je predstavnik radnika Silvio Šimić.

Prosvjednicima se obratio i generalni direktor Wolta Marin Šušnjar koji je rekao kako tvrtka posluje u skladu sa zakonom ali da žele nastaviti razgovare s dostavljačima.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Iz Wolta su se oglasili priopćenjem koje prenosimo u nastavku

Poštovani,

s obzirom na brojne neistine i optužbe koje je danas iznijela saborska zastupnica Radničke fronte Katarina Peović, predsjednik Novog sindikata Mario Iveković, kao i neki partneri dostavljači tijekom prosvjeda ispred ureda Wolta u Zagrebu, dužni smo reagirati zbog interesa javnosti, kao i svih naših partnera i korisnika.

Žao nam je što je Wolt iskorišten za prikupljanje političkih bodova određenih predstavnika političkih stranaka. Izrečene izjave mogu ozbiljno ugroziti našu reputaciju, a kako naše poslovanje ovisi o povjerenju korisnika koji se već sutra mogu okrenuti drugoj platformi, u tom slučaju bit će ugrožena i budućnost svih partner dostavljača, ne samo onih koji su izašli na prosvjed.

Wolt posluje u skladu sa zakonom i nije odgovoran što su stupanjem na snagu novih zakonskih regulativa dostavljači dužni plaćati doprinose državi u punom iznosu, tj. u skladu s brojem sati koje odrade. Napominjemo da Wolt Zagreb nije poslodavac dostavljačima već je to tvrtka posrednik koja s njima sklapa Ugovor o radu. Manja neto primanja partnera dostavljača rezultat su inicijative državnih institucija da se zakonski uredi rad platformi, čime će Hrvatska biti prva zemlja u EU koja u svom radnom pravu ima zakonsku regulativu rada putem platformi.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Na izjavu da ‘Wolt radije zapošljava strance umjesto hrvatskih radnika te da nije proveo test tržišta rada’ odgovaramo kako je test tržišta rada proveo Zavod za mirovinsko osiguranje nakon čega je dozvolio uvoz radne snage iz drugih zemalja budući da hrvatsko tržište ne može zadovoljiti potrebe za radnicima. Ovdje opet napominjemo da dostavljači nisu naši zaposlenici jer njih zapošljava tvrtka posrednik. Wolt ne radi razliku između stranih i domaćih radnika ni na koji način - plaćanja su ista za sve kao i način rada putem aplikacije.

Na izjavu ‘da agregatori ne postoje nigdje u svijetu’ odgovaramo da većina digitalnih platformi u svijetu posluje upravo preko tvrtki posrednika ili agregatora jer mi osiguravamo platformu koja je dostavljačima sredstvo za rad, a tvrtke posrednici nam pomažu oko regrutiranja i zapošljavanja dostavljača s obzirom da to iziskuje znatne operativne i administrativne kapacitete. Da je uloga tvrtki posrednika izuzetno važna u ovom poslovnom modelu potvrđuje da su uvršteni i u novi Zakon o radu.

Izjava da se radnici prikriveno zapošljavaju bez ikakvog ugovora je neistina jer svaki dostavljač s tvrtkama posrednicima ima Ugovor o radu i s njima direktno dogovara radne uvjete.

Na izjavu kako smo ‘samo danas preko platforme digli cijenu rada jer smo na taj način htjeli dostavljače odvratiti od prosvjeda’, odgovaramo kako je dizanje naknada standardna procedura onda kada postoji veća potražnja za uslugom dostave. Danas je u Zagrebu padala kiša što je povećalo potražnju preko naše platforme.

Razumijemo nezadovoljstvo nekih partnera dostavljača uslijed novih zakonskih odredbi budući da one značajno mijenjaju način na koji su do sada radili, no Wolt za to nije odgovoran i zbog toga ne možemo prihvatiti da se Wolt koristi u dnevno – političke svrhe i da se time nanosi šteta našem ugledu i našim zaposlenicima.

Najčitaniji članci