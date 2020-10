Yugom 'oderao' Teslu: 'Negdje kod Pakoštana sam ubacio u nižu, napravio razmak i fijuuu'

Enio se u svom Yugu vozio na instrukcije iz gitare. Kasnio je, a na cesti se stvorila kolona zbog Tesle. Nije bilo druge nego napraviti zalet, ubaciti Yugo u nižu i ostaviti 'najmoderniji auto' u oblaku dima.

<p>Vidio sam priliku, napravio razmak da mogu uhvatiti zalet, ubacio u nižu i fijuuuu, pretekao Teslu! Bilo je to nezaboravno iskustvo - kazuje nam <strong>Enio Nikpalj </strong>(19), vozač Yuga 55.</p><p>Bila je nedjelja oko 14 sati. <strong>Nikpalj</strong> je kasnio na instrukcije iz gitare u Vodicama. Jednostavno, nije bilo druge. Negdje kod Pakoštana, zabilježit će povijest, Tesla se nagutao dima iz Yugovog auspuha!</p><p>- Tesla je vozio zbilja sporo, oko 40 na sat. Bio je strane registracije, ne sjećam se odakle, a vozač se zavalio i izbacio lakat kroz prozor. Mislim da je vozio na autopilotu i uživao. Stvorila se kolonica iza njega. U pretjecanju me slikao netko iz sive Opel Astre koju sam vidio u retrovizoru odmah iza mene. Imali su vremena izvaditi fotoaparat jer dok sam ja pripremao i obavio pretjecanje, potrajalo je. Biće umirali od smijeha gledajući me - smije se zadarski brucoš anglistike i geografije.</p><h3><strong>Yugo zlata vrijedan</strong></h3><p>Vjeruje da ga je ekipa iz Astre slikala, a fotografiju objavila u društvenoj grupi <a href="https://www.facebook.com/DnevnadozaprosjecnogDalmatinca/photos/a.293341734355228/1248484388840953">Dnevna doza prosječnog Dalmatinca,</a> gdje je postao hit. Zabavljaju ga, kaže, šale na račun njegove krntijice, a tipičnih balkansko-seljačkih i nema puno.</p><p>- Pa fora je što me prijatelji zovu i šalju mi sliku pretjecanja Tesle. Čim sam se vratio doma, pohvalio sam se ocu da sam pretekao Teslu, a on me pitao jesam li to slikao. Pa kako ću slikati, Yugo traži svoje, moraš biti koncentriran na taj čin koji se rijetko zbiva, nema šanse još i opaliti fotku. Ali netko nas ipak jest slikao haha - smije se<strong> Enio</strong> koji je Yugića kupio prije nekoliko mjeseci. Ne bi ga dao za sve blago ovog svijeta, osim, ukoliko netko ponudi zbilja ozbiljan iznos.</p><p>- Volim svojeg Yugića i prvo mi je auto, položio sam vozački prije godinu i pol. Kad naučim voziti njega, razmišljao sam, znat ću i sve ostale automobile bez problema. Sviđaju mi se stare karampane i ne bih volio imati Teslu, a automobil iz snova mi je Nissan Skyline R34, koji je još rjeđi od Yuga, ali i puno, puno skuplji - kaže.</p><p>A kakav je njegov Yugo?</p><p>- Kad sjednem u njega "izgubi" 15 konja. Prometne kamere me ne brinu jer ne mogu dostići ograničenje. Nisam imao novaca za auto pa sam kupio Yugića, je l' se on uopće kvalificira kao automobil?! Godište je 1988, a koliko je kilometara prošao,neću nagađati jer mu je kilometražu lako resetirati. Nema servo, nema ABS sustav, piše da ide 140 kilometara na sat, ali ne ide - priznaje vlasnik kojeg žicamo da se nasloni na haubu za slikanje.</p><p>- Dobro, valjda se neće udubit'- brine se, a na zamolbu da sjedne za volan i frajerski izbaci lakat kroz prozor, kaže:</p><p>-Može se otvoriti samo do pola pa će možda čudno izgledati lakat iznad glave.. aha, ide,ide do kraja.. sad se neće dati zatvoriti- grinta vlasnik legendarnog vozila, redovito ismijavanog u američkim filmovima.</p><p>A je li stari Yugo doživio i kakav 'make over'? 'Popravljen' je kao prosječno lice domaće estrade.</p><p>- Ima novi sportski volan, pedale, siceve od Seata s novim presvlakama i podignut mjenjač, a nema hrđe. Spušten je nisko pa moram oprezno preko ležećih policajaca. Bivši vlasnik nacrtao je crvenu sportsku crtu, a onaj prije njega ugradio plavo-ljubičaste ledice iznutra pa noću svijetli kao na house partyju. Konstrukcija mu je ojačana, a ima i zvučnik i radio. I naravno, super cool dobre state leptir prozore - kaže nam ponosni vlasnik starog Yuga.</p>