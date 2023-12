Za Badnjak uglavnom sunčano i toplo, a na Božić pravo proljeće

Promjenjivo oblačno, duž obale i pretežno sunčano, no krajem dana na sjevernom Jadranu može biti više oblaka pa lokalno na Kvarneru može pasti slaba kiša.

Vjetar će biti slab, ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj umjeren jugozapadni, navečer na udare i jak, zbog čega je za Gorski kotar i Liku upaljeno i žuto upozorenje. Na Jadranu većinom umjereno jugo.

Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 8 do 13 Celzija, duž obale i na otocima od 13 do 18 °C.

U Badnjoj noći na kopnu između 3 i 8, na Jadranu od 9 do 13 °C.

Prognoza za Božić

U većem dijelu zemlje djelomice sunčano, na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj oblačnije uz malu vjerojatnost za mjestimičnu kišu, ponajprije na Kvarneru, navodi DHMZ.

Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar će puhati slab i umjeren jugozapadni, u gorju s jakim udarima, a na moru će puhati većinom umjereno jugo.

Najniža jutarnja temperatura zraka od 4 do 9 Celzija, duž obale od 8 do 12, a najviša dnevna uglavnom od 12 do 17 °C.