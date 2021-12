Naš sin je kao mladić od 19 godina došao u Njemačku raditi kao medicinski tehničar. Nažalost, prije tri mjeseca čuli smo strašnu vijest od koje se još nismo oporavili. Njegovo stanje bilo je sve teže, do sada je devet puta operiran i odlučili smo biti uz njega u ovim za sve nas teškim danima. Uz Elina smo u Hamburgu supruga Ramajana i ja, naša kći Erna (22) i Elinova zaručnica Matea. Trudimo se biti mu pri ruci i molimo Boga da mu bude bolje, rekao je zabrinuti otac Armin Mašić (49).

Armin je igrao za slavonskobrodski nogometni klub Marsonia u vrijeme kad je taj klub bio u I. ligi HNL-a. Ganut je gestom bivših suigrača, ali i mlađih igrača koji su na sve načine odlučili olakšati patnju i bol ove obitelji.

Prihod ide za liječenje

- Pomozimo našim sugrađanima u najtežim trenucima. Ramajana i Armin Mašić nalaze se uz svoga sina Elina koji je podvrgnut hitnom liječenju karcinoma na klinici u Hamburgu u Njemačkoj. Oni tamo borave o svom vlastitom trošku. Nažalost, mi im ne možemo pomoći puno u Elinovu izlječenju, ali možemo im kao roditeljima koliko-toliko pripomoći da budu uz svoje dijete i da budemo jedan mali kamenčić u mozaiku Elinova uspješnog liječenja - napisali su na društvenoj mreži sugrađani obitelji.

NK Marsonia se odlučila uključiti u akciju pomoći svom bivšem igraču i treneru podmlatka Arminu Mašiću. U četvrtak, 16. prosinca u dvorani Vijuš upriličit će se sportska večer za Elina. Organizirane su malonogometne utakmice, a osim pionira NK Marsonije, koji će svoju utakmicu odigrati u 17 sati, zaigrat će i mlađi te stariji veterani Marse, kao i ekipa Humane zvijezde Hrvatske. Sav prihod od prodaje ulaznica bit će doniran za Elinovo liječenje.

- Armina poznajem praktički odmalena. Bio je odličan nogometaš, pakleno lijevo krilo. Spletom okolnosti nismo se dugo vidjeli jer ja živim u Varaždinu, a on u Brodu. Vežu nas prekrasne uspomene iz Marsonije, s kojom smo izborili Prvu ligu. Poznato mi je od prije da Arminov sin ima zdravstvenih problema i sad je potrebna operacija. Zato ću pomoći, odigrati humanitarni susret jer Armin to kao Brođanin, veliki nogometaš i sportaš zaslužuje - rekao je Veldin Karić.

I Ivica Olić na Armina ima samo lijepa sjećanja te je bez razmišljanja odlučio pomoći.

- Bio sam klinac dok je on redovito zabijao za Marsoniju, ma tek smo počinjali tad. Uh, koja je to momčad bila, tu su bili Karić, Mujčin, Mašić... Nažalost, dobro sam upoznat sa situacijom oko njegova sina Elina, a i tog dečka znam baš jako dugo. On je imao četiri-pet godina kad smo mi igrali za Marsoniju, a ‘starog’ mu znam valjda cijeli život - rekao nam je Ivica Olić, pa dodao:

Obitelj ganuta

- Veseli me što će nas se puno skupiti u Sl. Brodu, ali žalosti me razlog zbog kojeg se okupljamo. Dobro znam što se događa, Elin živi u Njemačkoj, tamo je i radio, a operiran je u Hamburgu. Posjetio sam ga u bolnici. Svi vjerujemo da će mu se zdravstveno stanje uskoro poboljšati.

Podršku je dao i Edin Mujčin.

- Drago mi je što mogu pomoći. Mašić je moj prijatelj. Znamo se godinama - kaže nam Mujčin.

Riječi potpore dirnule su Armina.

- Dojmilo me to što čine moji bivši suigrači, oni koji su u Marsoniji igrali prije mene, kao i mlađi igrači. Nemam riječi kojom bi im se zahvalio. Hvala im od srca, kao i svima onima koji nam se javljaju i daju podršku u ovoj teškoj borbi. Hvala svima koji su se angažirali da ove dane uz naše dijete u inozemstvu podnesemo što lakše - rekao je u telefonskom razgovoru Armin koji nam se javio iz Hamburga.

Svi koji žele pomoći mogu to učiniti u uplatom s naznakom Pomoć za Elina na račun Ramajana Mašić, IBAN HR7124020063208008552 Erste Bank, SWIFT/BIC: ESBCHR22.