'Za četiri godine ćemo pobijediti i onda ćemo koalirati s Možemo'

Jedan od najizvjesnijih kandidata za čelnu poziciju SDP-a, Siniša Hajdaš Dončić, komentirao je neuspjeh njegove stranke na parlamentarnim izborima

<p>Siniša Hajdaš Dončić u razgovoru za Novu TV nije želio otkriti planira li se kandidirati za predsjednika SDP-a nakon što je s te pozicije odstupio Davor Bernardić. </p><p>- Takve se odluke u ozbiljnim političkim strankama donose na stranačkim tijelima, rezolutno je odgovorio i dodao kako su ga kolege kontaktirali, ali samo s čestitkama, rekao je <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/parlamentarni-izbori-2020/hajdas-doncic-o-kandidaturi-za-celnistvo-sdp-a-mene-se-tesko-moze-nagovoriti-tko-to-zeli-mora-odluciti-sam---612049.html" target="_blank">u razgovoru za Novu TV</a>. </p><p><strong>Pogledajte video: Plenkijev gambit</strong></p><p>Bi li ga se moglo nagovoriti na kandidaturu, Hajdaš Dončić kaže kako se njega teško može nagovoriti.</p><p>- Tko to želi mora to sam odlučiti, SDP je jedna od dvije najveće stranke u državi. O tome treba odlučiti sa sobom i svojom obitelji, ali o tome ne izvještava javnost putem medija nego stranačke kolege, kaže Hajdaš Dončić.</p><p>Koga vidi kao mogućeg pretendenta na mjesto predsjednika SDP-a Hajdaš Dončić odgovara kako misli da treba nagrađivati pobjednike. </p><p>- Ali SDP treba biti uključiva stranka koja ima mjesta za sve, kaže. </p><p>- Postoji nešto u Hrvatskoj na što treba skrenuti pažnju, a to je da ljudi zapravo dosta cijene leadership, u HDZ-u, tako i u SDP-u. Druga stvar je manja izlaznost, a treća je da se kolega Bernardić trudio koliko se mogao, ali ljudi to nisu prepoznali i to je jedina istina, poručio je. </p><p>- Bernardić je napravio očekivani potez, odstupio je. Za tranzicijski period odabran je kolega Komadina, on ima najduži politički staž u SDP-u i ja mislim da će on to odraditi dobro i pripremiti stranku, donijeti političke odluke na najbolji mogući način. Kolega Komadina u tome ima iskustva, rekao je Hajdaš Dončić <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/parlamentarni-izbori-2020/hajdas-doncic-o-kandidaturi-za-celnistvo-sdp-a-mene-se-tesko-moze-nagovoriti-tko-to-zeli-mora-odluciti-sam---612049.html" target="_blank">za Novu TV</a>. </p><p>Kaže kako se SDP mora fokusirati na tri ključna ideološka pitanja „kao svaka moderna stanka lijevog centra“.</p><p>- Sad ću vas iznenaditi, to nisu ustaše i partizani. To su obrazovanje, kultura i zdravstvo. Tu SDP treba nalaziti svoj budući core, to su ključne politike ljevice, kaže.</p><p>Upitan što je su birači koji su birali platformu Možemo time poručili, Hajdaš Dončić kaže kako su poručili da će za četiri godine SDP s njima ući u koaliciju.</p><p>- Koalirat ćemo s platformom Možemo kad pobijedimo na idućim izborima. Nadam se da ćemo imati oko 50 mandata, oni 10 do 15 tako da za četiri godine možemo sastaviti buduću vladu. Možemo nama treba kao strateški partner jer ulazi u lijevo biračko tijelo, a mi trebamo pokriti lijevi centar, smatra Hajdaš Dončić.</p>