Danas poslijepodne u Ministarstvu zdravstva ministar Vili Beroša sastao se s predstavnicima HZJZ i epidemiolozima vezano uz najavljenu promjenu dokazivanja prisutnosti koronavirusa. Naime, ministar zdravstva Vili Beroš najavio je u ponedjeljak da PCR test više neće biti obavezan, odnosno da će uskoro brzi antigenski test biti dovoljan za dokazivanje covida-19.

”Razgovarali smo o promjeni strategije i činjenici da su sve zemlje Europe limitirane PCR kapacitetima. S obzirom na pojavu boljih brzih antigenskih testova i njihovu reakciju, epidemiolozi su mišljenja da njihova upotreba doživljava novi vid”, rekao je nakon sastanka Beroš.

”Bitno je vrijeme reakcije i vrijeme dijagnosticiranja novih slučajeva. Jučer je HZJZ nešto promijenio upute za karantenu i izolaciju. Sve u svemu, dobar sastanak”, poručio je ministar.

“Brzi antigenski testovi se više ne moraju potvrđivati PCR-om”

“Dogovorili smo da proširimo mogućnost izrade brzih antigenski testova uz plaćanje HZZO-a u dijagnostičke svrhe na testna mjesta koja se nalaze u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, u zdravstvenim ustanovma i ordinacijama”, rekao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak, dodajući da je dogovoreno i kako će se to financirati.

“Brzi antigenski testovi se više ne moraju potvrđivati PCR-om, osim u slučajevima kada je to zbilja važno i potrebno. Proširujemo mogućnost da se dijagnosticiranje bolesti covid-19 obavlja i brzim antigenskim testovima na širokoj mreži testnih mjesta” dodao je.

Objašnjeno je da će se covid-potvrde na temelju brzih testova moći dobiti samo u zdravstvenim institucijama i ordinacijama privatne zdravstvene zaštite.

Brze antigenske testove radit će i liječnici opće prakse u svojim ordinacijama, otkrio je ravnatelj Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. ”Testiranje će biti moguće u svim onim ustanovama koje su naši ugovorni partneri s kojima imamo komunikaciju preko CEZIH-a i bit će za to plaćen”, kaže Lucian Vukelić.

“Testovi će biti distribuirani u svima ambulantam koje to žele raditi”, dodao je Vukelić.

Koliko će to koštati zdravstveni sustav?

“Koliko će to koštati zdravstveni sustav, to ne znam odgovoriti, ali to ovisi o tome koliko će se koristiti. Zadnja cijena testa koju smo imali na zadnjem natječaju – jedan brzi test je bio nešto manje od šest kuna”, pojasnio je Capak.

“EK ne prihvaća potvrdu o preboljenju temeljem brzog testa nego isključivo temeljem PCR-a, ali smo s nekim drugim zemljama uložili prigovor na to i nadamo se da će se to promijeniti”, dodao je šef HZJZ-a.

“Postoje indikacije kada se brzi antigenski test treba raditi”, dodao je Capak.

Koliko će vrijediti covid-potvrda koja se dobije temeljem brzog testa?

“To je potpuno jednako, brzi antigenski test u svrhu toga da ostvarite neko pravo vrijedi 48 sati, a PCR vrijedi 72 sata. Što se tiče trajanja covid-portvrde, tu nema razlike”, objasnio je Capak.

Beroš ističe da je sad riječ o dijagnostičkoj upotrebi BAT testova.