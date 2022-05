'Za dan, dva nastat će kolaps u bolnicama zbog našeg štrajka no na to su nas oni natjerali...'

Mnogi pacijenti kojima je potreban sanitetski prijevoz ostat će bez istoga jer štrajka oko 400 vozača, medicinskih sestara i tehničara, a oko 300 djelatnika zavoda za Hitinu medicinu striktno rade po pravilniku o sanitetskom prijevozu jer zakon im ne dozvoljava štrajk.

Djelatnici saniteta napominju kako štrajk nije njihova želja, štoviše u 11 godina stotine puta su pregovarali s Ministarstvom zdravstva no bez pomaka. I dalje za isti posao dobivaju različite koeficijente po županijama te im se plaće razlikuju i po 1500 kuna.

- Bez noćnih smjena, rada vikendima i blagdanima kao i bez prekovremenih sati naša osnovna plaća je 4300 kuna po koeficijentu 0.77. S dodacima i prekovremenima i blagdanima doguramo do 5000 kuna. Naš posao je zahtjevan i težak jer radimo s najtežim bolesnicima. Pacijenti su nam mahom stariji nepokretni ili polupokretni ljudi, teško bolesnima prema kojima imamo empatiju, s njima tugujemo, ali i radujemo se kad ozdrave. Ne ostavljamo ih pred bolnicama već moramo znati njihovu točnu dijagnozu da ih prijavimo na odgovarajuće odjele, pretrage i slično. Žao nam je i ispričavamo se svima koji će zbog našeg štrajka no ovo je izgleda jedini način da ljudi koji rade isti posao u Hrvatskoj imaju i jednaka prava – kaže nam Vladimir Markuš iz Sindikata medicinske sestre/tehničari.

Dodaje kako se već osjećaju problemi po bolnicama zbog štrajka.

- Najveći problem će biti pražnjenje bolničkog sustava. On će se zaštopati za dan, dva i tu će nastati kolaps. Radimo s 30 posto kapaciteta i to za pacijente koji su životno ugroženi poput onih koji idu na dijalizu, onkološke pacijente ili hematologiju – dodaje Markuš.

Do popodnevnih sati, kaže, nitko im se od nadležnih nije obratio samo su u međuvremenu dobili informaciju kako je ministar Vili Beroš rekao što je imao u nedjelju te da nema ništa dodati.

- Beroš igra na kartu da svakome mora biti osigurana zdravstvena zaštita, a to govore oni koji najviše zakidaju građane i pacijente za njihova prava. Pa oni su ti koji su napravili nered u zdravstvu, zbog kojih ljudi koji imaju pravo na zdravstvenu zaštitu čekaju na svoje preglede od pola godine do godine dana i duže. Tko tu koga onda zakida – pita se Markuš. Ističe kako je glavni problem što u sistematizaciji radnih mjesta uopće ne postoje vozači saniteta.

- Nas su svrstali pod vozače dostavljače na lakim teretnim vozilima - taksi vozač s koeficijentom 0,77. No pod istim nazivom neki imaju koeficijent 0,95. Pitao sam nadležne kako je to moguće, zbog čega je to tako i nema objašnjenja samo govore kako to nije uredu i da to treba riješiti. I tako 11 godina. Vlada totalni nered. Mi tražimo da vozači saniteta budu radnici treće vrste, sada spadamo u četvrtu, i da svi imamo 0,95 koeficijent – kaže nam Markuš.

Pojasnio je i kako su 11. svibnja najavili štrajk i tada su dobili dopis.

- Ministarstvo zdravstva nam je dogovorilo kako oni nisu naš poslodavac. Možda nam je poslodavac Ministarstvo šumarstva ili turizma, stvarno ne znam. Prije godinu dana ljudi iz Ministarstva zdravstva su se potpisivali kao naš poslodavac, a sad a kažu da to nisu. Ovom neredu nema kraja – zaključio je Markuš.

Ovaj štrajk samo je nastavak borbe djelatnika u zdravstvenom sustavu za jednaka prava i njih i pacijenata te se nadovezao na borbu djelatnika Hitne pomoći koji godinama pokušavaju vratiti pravo na beneficirani radni staž.

Najčitaniji članci