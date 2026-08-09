Za dlaku izbjegli sudar aviona u Sydneyju, ozlijeđen član osoblja

Zrakoplov Jetstara Airbus A320 i Boeing 777 Qatar Airwaysa u nedjelju su jedva izbjegli sudar na pisti zračne luke u Sydneyju, priopćio je Australski ured za sigurnost prometa (ATSB), koji je pokrenuo istragu o incidentu.

Zrakoplov Jetstara kretao se prema uzletnoj stazi za let prema saveznoj državi Queensland kada je posada ugledala zrakoplov Qatar Airwaysa, koji je vukao tegljač, vrlo blizu njihove piste, navodi ATSB.

„Oba zrakoplova naglo su zaustavljena“, priopćio je ured.

Jedan član kabinskog osoblja u zrakoplovu Jetstara ozlijeđen je, a oštećena je i veza između prednjeg stajnog trapa zrakoplova Qatar Airwaysa i tegljača za vuču zrakoplova, navodi ATSB.

Jetstar, niskotarifna podružnica australskog nacionalnog prijevoznika Qantasa, također je priopćio da istražuje incident.

„Naš zrakoplov slijedio je upute kontrole zračnog prometa kada su piloti morali naglo zakočiti nakon što se drugi zrakoplov našao u neposrednoj blizini“, rekao je glasnogovornik Jetstara.