Za Fausta Vrančića Mađari rekli da je 'mađarski Da Vinci': Brzo je reagirala ministrica kulture

Faust Vrančić mađarski je Da Vinci, naveli su Mađari u sklopu programa Europske prijestolnice kulture koji će biti mađarski grad Vesprem, javlja Dnevnik Nove TV. No, na to je vrlo brzo i oštro reagirala ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek i zatražila da se to obriše.

- Ja sam se spletom okolnosti sinoć vidjela na jednom događaju s ravnateljicom mađarskog instituta, odmah sam je upozorila i ona se javila i rekla da je prenijela mađarskoj strani i da će to biti ispravljeno. To je, naravno, grubi falsifikat - rekla je ministrica.

Mađari pak tvrde da se radi o pogrešci.

- Iskreno nam je žao što smo nenamjerno povrijedili osjećaje nekih Hrvata. Pojavila se jedna rečenica s namjerom da prikazuje zajedničku prošlost, usku međuovisnost i višestoljetnu blisku suradnju naroda u regiji - naveli su.

Naveli su da je rođen u Dalmaciji. U Šibeniku i danas stoji njegova obiteljska kuća, a pokopan je na Prviću.

Ivana Skočić, ravnateljica memorijalnog centra Faust Vrančić koji se tamo nalazi, ne vidi lošu namjeru Mađara te kaže kako je on bio hrvatski velikan europskog ugleda.

- Možemo im priznati to da su prije počeli cijeniti njegov doprinos i u političkom i u crkvenom i znanstvenom smislu te su ga istraživali puno prije - rekla je.

Za Mađarsku je dao i prvi službeni rječnik, a Nela Marasović iz Nacionalne sveučilišne knjižnice kaže da su Mađari uvijek isticali njegov značaj za mađarsku kulturu i povijest, no da ga nikada nisu svojatali.

Ova zabuna dolazi nakon što je Viktor Orban svojatao Rijeku i spominjao mađarsko more, oko vrata nosio šal Velike Mađarske i koristio takvu kartu.

- Uvijek je moj stav, treba reagirati, treba upozoriti, ali budimo mi svjesni tko smo, što smo. Podučavajmo naše mlade tko su bili veliki hrvatski umovi - rekla je ministrica Obuljen Koržinek.

