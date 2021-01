- Potrebno je obuhvatiti cijelo podru\u010dje Hrvatske, jer nisu na\u017ealost samo Petrinja, Sisak i Glina podru\u010dja na kojima se doga\u0111ala obnova, a koja su seizmi\u010dki aktivna. Svi znamo da je potresa bilo i u Dubrovniku i u Kninu, a to su podru\u010dja obuhva\u0107ena obnovom. Moramo vidjeti postoje li na tim podru\u010djima gra\u0111evina koje tako\u0111er nisu adekvatno obnovljene nakon rata. Istra\u017eno povjerenstvo nam je potrebno kako bi sprije\u010dili da ovo \u0161to se dogodilo sad dogodi opet. \u0160to se ti\u010de osoba koje bi trebalo zvati na Povjerenstvo, to su ljudi poput sisa\u010dko-moslova\u010dkog \u017eupana \u017dini\u0107a. On sad na sve na\u010dine sa sebe poku\u0161ava skinuti odgovornost, ali je evidentno da je odgovoran. Ljude poput njega treba pozvati da objasne \u0161to su radili i zbog \u010dega su posljedice njihovog rada takve da su se mnoge ku\u0107e ru\u0161ile kao ku\u0107a od karata - rekao je Pe\u0111a Grbin.

No, u fokusu Povjerenstva bit \u0107e i robne zalihe.

- U fokusu \u0107e biti i robne zalihe, jer u tom sustavu ne\u0161to ozbiljno ne funkcionira. \u010cinjenice su vidljive, kontejnera nema, kontejneri ne sti\u017eu. Ako pogledate izvje\u0161\u0107e koje je Vlada usvojila prije dva i pol mjeseca gdje stoji da kontejneri \u010dine tek jedan posto robnih zaliha, iz \u010dega je jasno da kada su se kontejneri davali za odre\u0111ene potrebe, poput korona krize, novi kontejneri se nisu nabavili. Tra\u017eimo odgovor za\u0161to ih nema. Nije cilj samo utvrditi odgovornost, ve\u0107 i da sprije\u010dimo da se ovakva situacija u budu\u0107nosti dogodi - dodao je Grbin.

O Povjerenstvu je govorio i Stjepo Bartulica iz Domovinskog pokreta.

- Treba temeljito istra\u017eiti na koji na\u010din se dijelio novac za poslijeratnu obnovu. To se mora istra\u017eiti na podru\u010dju cijele dr\u017eave gdje se obavljala obnova nakon rata - rekao je Bartulica.

Svi podaci o obnovi nalazi se u Sredi\u0161njem uredu koji je bio namijenjen za stambeno zbrinjavanje, te \u0107e se tra\u017eiti da se odmah objave svi podaci o kategorijama po kojima se obnavljalo, rekla je Anka Mrak Tarita\u0161.

- Svi podaci postoje, njihova je zada\u0107a da ih objave na svojim stranicama - istaknula je.