Upravo smo na pretragama u Zagrebu. Kiara se polako budi nakon CT-a koji je morala obaviti radi plana zračenja. Javili su nam se roditelji koji su prolazili slično, pričaju nam svoja iskustva. Mi smo s Crvenim križem potpisali da će se preko njih skupljati novac za Kiarino liječenje. Rekao nam je to otac Valentino Goršić (34) iz Šibenika čija se djevojčica Kiara (6) bori s rakom mozga.

Čeka se još broj računa na koji će se moći uplaćivati donacije za Kiaru, a one će biti prijeko potrebne jer eksperimentalno liječenje u Americi s lijekom ONC201 koštat će do pet milijuna dolara. Iznos je basnoslovan, no bez avansne uplate nema ni početka liječenja. Stoga, dok se ne prikupi novac, roditelji uz pomoć hrvatskih liječnika, Marina Rončevića i Đane Atanasovske, koji su prolazili slične situacije, rješavaju potrebnu dokumentaciju i sve što mogu ne bi li pomogli malenoj Kiari.

- Kontaktirao me otac Valentino i naravno da ćemo napraviti sve što je u našoj moći da im pomognemo. Teško je roditeljima u takvim situacijama jer osim što se borite sami sa sobom i rade sve za svoje dijete, moraju se još boriti i sa sustavom. Mi koji imamo to iskustvo upravo u tom djelu najviše možemo pomoći, da ne lutaju i da im skratimo put do cilja - kaže nam Đana, majka Nore Šitum za koju je Hrvatska svojevremeno također prikupljala sredstva za liječenje u Americi. Nora na žalost više nije među nama.

- Svaki put s roditeljima nanovo proživljavamo sve. Borimo se iz dana u dan. Ono što mi daje posebno snagu jest kada ispisujem naziv zaklade ‘Nora Šitum’ moja Nora kroz to ime za mene živi - dodaje nam Đana. Malena Kiara umjesto u školu, kreće na kemoterapije. Predstoji joj velika borba za zdravlje i život, koji eto u Americi procjenjuju da za male pacijente poput nje stoji milijune dolara. Ona je jedna od dvoje djece u Hrvatskoj koja godišnje obole od ove teške bolesti.