Da, istina je, prikupljeno je preko pola milijuna kuna već. Ne mogu vjerovati da nam se san ostvaruje - kroz osmijeh nam govori Mateo Torić (44), otac osmero mališana čija je priča obišla cijelu Hrvatsku i pokazala koliko imamo veliko srce kada je najpotrebnije.

- Ne mogu vam opisati koliko se dobro osjećam. Osjećam da nismo sami u tome, da se imamo osloniti na druge,.. Vratila mi se ta toplina, znati da postoje ljudi koji nas bodre i drže na nogama - kaže.

Prije nekoliko mjeseci, u 37. godini, Mateu je preminula supruga koja je imala zloćudni melanom. Nastavnik u osnovnoj školi ostao je sam te se samostalno brine o mališanima od kojih najstarija Debora ima 10, a najmlađa Karmela samo jednu godinu.

- To je bilo tako brzo i nenadano. Njen umor pripisivali smo njenoj brizi o djeci. Nakon što smo saznali da joj se tumor vratio, nastavila se boriti do zadnjeg daha. Davala im je do znanja da to nije kraj. Da je ona uvijek dio njih i oni to tako percipiraju. Da joj se uvijek mogu obratiti u svom srcu i oni to tako žive - kaže neutješni suprug i otac.

Mateo s djecom živi u 60-ak kvadrata stana, premalenom za život cijele obitelji. Dok je žena bila bolesna, svi su bili privremeno u kući njezine majke. Na kraju su se morali vratiti u stan gdje sadašnji stan, odnosno dio tijesne kuće koju Mateo dijeli s bratom.

Ohrabren da se obrati za pomoć, Mateo danas ne može sakriti osmijeh s lica.

- Nismo sami i to me najviše raduje. Spoznaja da ima dobrih ljudi koji nam žele pomoći, da stanemo ponovno na noge i gledamo u budućnost - kaže.

U samo 24 sata pomoć je pristigla iz cijele Hrvatske, a Mateo nam se od broja poziva jedva stigao javiti na telefon.

- Zovu ljudi od svakuda, nude pomoć, pitaju kako smo. Ma divno nešto. Hvala svima od srca - priča nam s knedlom u grlu, ovog puta, od suza radosnica.

Gradonačelnik Zadra, Branko Dukić, također će pomoći obitelji.

- Radi se o mojoj bliskoj rodbini te ćemo moja obitelj i ja pomoći koliko god možemo. Ipak, inicijativu od strane grada, države i ostalih institucija bi trebali predvoditi neki drugi, kako ovako hvalevrijedna akcija ne bi imala ni najmanju sjenu - rekao nam je.