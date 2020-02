Za pokušaj silovanja cure svog sina dobio 1,5 godinu zatvora

Višestruki osuđenik za silovanja je 24. rujna 2019. godine u mjestu u okolici Zagreba ostao sam u kući s djevojkom svog sina koja je došla kako bi dečku i 'svekru' pomogla u kućanskim poslovima (mjesto i imena ne navodimo kako bi zaštitili identitet žrtve).

Muškarac (58) tada je počeo navaljivati na nju. Oko 7.50 sati prvo je počeo s raznim seksualnim aluzijama, a onda je počeo govoriti što bi joj sve radio. Djevojka ga je stalno odbijala i govorila mu da se kontrolira. U jednom trenutku prišao joj je s leđa, prislonio se i počeo imitirati spolni odnos. Djevojka ga je odgurnula i pokušala izaći iz kuće no on ju je zgrabio za ruku, odvukao do kauča, bacio je i legao na nju. Jednom rukom ju je držao, a drugom pokušao skinuti njezinetajice vičući "Daj mi seksa, opusti se". Djevojka u dvadesetima uspjela se izvući i potrčala do izlaza iz sobe no opet ju je dohvatio i pokušao silovati čemu se usprotivila.

On ju je potom gnjavio još satima, no kad je shvatio da neće uspjeti u svom naumu, u 14 sati je odustao i otišao na posao. Djevojka ga je prijavila pa je završio u istražnom zatvoru.

Višestruki osuđenik za silovanja, u zatvoru je zbog niza takvih kaznenih djela proveo 15-ak godina, na Županijskom sudu u Zagrebu nepravomoćno je osuđen na jednu i pol godinu zatvora. U kaznu mu se uračunava vrijeme provedeno u istražnom zatvoru od 26. rujna 2019. godine. Na objavu javne presude doveden je s lisicama na rukama iz Remetinca. Obrazloženje presude bilo je iza za javnost zatvorenih vrata.