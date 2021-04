Andrej Plenković upao je u ‘kašetu brokava’, to jest u hrpu problema, ali tu nema skoro ništa nova od početka njegova mandata. Ono što je novo jest činjenica da mu skoro ništa ne ide od ruke.

Pokušaj zadržavanja Đure Sesse na čelu Vrhovnog suda nije uspio, a Visoki kazneni sud, dizajniran prema mjeri Ivana Turudića, ipak je dodijeljen drugom sucu, Željku Horvatoviću. Većina analitičara smatra kako je Turudiću presudilo prijateljstvo sa Zdravkom Mamićem. Nije jasno kako to da je Državno sudbeno vijeće odustalo od njega i čije je ruke u glasanju izgubio. Naime, član DSV-a, HDZ-ov Dražen Bošnjaković, dugo je bio za njega (što znači da ga je HDZ htio), ali su se valjda uplašili atmosfere u javnosti, koja je alergična na šeksovsko pravosuđe.

Sve ovisi o sezoni

Zoran Milanović zaobišao je javni poziv pa na čelo Vrhovnog suda predložio profesoricu Zlatu Đurđević, uglednu pravnu stručnjakinju s oxfordskim magisterijem, ali je Plenković na nju osuo drvlje i kamenje. Kad mu je prisnažio Milorad Pupovac, golem dio javnosti, vrlo šarolike političke orijentacije, okrenuo se protiv Plenkovića, Vlade, HDZ-a i Pupovca. Plenković je dramatično podcijenio nezadovoljstvo građana pravosuđem, notornom rak ranom ove zemlje, pa je kažnjen tsunamijem nezadovoljstva.

Njegovi radari smještaju to nezadovoljstvo na desni spektar, ali on griješi, pravosuđem su nezadovoljni svi - osim dijela vladajuće elite. Milanović je, pak, nepristajanje HDZ-a na Zlatu Đurđević protumačio kao nastojanje da se predmet kolokvijalno zvan “Zločinačka organizacija”, koji na Vrhovnom sudu već godinama čeka pravorijek, zadrži u ladici još nekoliko godina, po mogućnosti bar do kraja Plenkovićeva mandata.

Razmišljanja istaknutih HDZ-ovaca o smjeni Milanovića zbog neubrojivosti također nisu doprinijela popularnosti Vlade. Ispalo je da je Milanović lud jer govori ono što svi vide. Nabava cjepiva, kao i procjepljivanje, također su doživjeli fijasko. Vlada, doduše, nije kriva zbog nabave AstraZenecina cjepiva (naručili su ga rano, kad na obzoru nije bilo nikakvih kontraindikacija, a i sad je upitno jesu li one prevelike ili je riječ o tržišnim podmetanjima konkurencije), ali stanovništvo je jako rezervirano, a o uspjehu cijepljenja ovisi u velikoj mjeri turistička sezona. A o sezoni ovisi državna blagajna, autoceste, hoteli i vlasnici apartmana...

Plenković je obećao procjepljivanje nacije do proljeća pa je taj cilj produžio do ljeta. No, dodatne doze drugih proizvođača trebao je naručiti ranije. Opet je buknuo i problem duga dobavljačima lijekova. Najveće veledrogerije obustavile su isporuku bolnicama, a ukupan dug popeo se na 6,5 milijardi kuna.

“Mogao bi se povećati stupanj izdvajanja iz naših plaća”, rekao je nepromišljeno Vili Beroš pa doživio još jedan u dugoj seriji antiklimaksa - nekoć najpopularniji ministar, Super Vili, sad je postao drugo ime za nekompetenciju u resoru. Dio onkoloških bolesnika ostao je bez lijekova, a Plenković je tu pokazao kako nema nimalo empatije za svoje građane. Ni jedna jedina zgrada, ni jedna kuća nije obnovljena ni godinu dana nakon potresa.

Obnova nije ni započela. Kao premijer, Plenković ima dva suprostavljena zadatka. On mora uljuditi, civilizirati HDZ, skinuti ga sa starih kolosijeka, desničarskih i klijentelističkih. Prvo mu, kako tako, ide.

No kad se pojavi tradicionalno najveći HDZ-ov problem, klijentelizam i korupcija, onda se Plenković naciji ukaže kao novorođenče: “Ne pitajte me za politike mojih prethodnika.”

On nema mrlje, nije ništa kriv, nije uzeo ni kune, HDZ prije njega ga ne zanima (samo Tuđman) - možda bude i beatificiran. Točno je, Andrej Plenković nije uzeo ni kune i nema osnovane sumnje, pa ni osnova sumnje, čak ni indicija da bi to moglo biti tako, ali HDZ-ovci su Plenkovića izabrali kao šefa i sad mu ostaje da se vadi kako zna i umije.