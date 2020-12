Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković poručio je u ponedjeljak kako su za širenje pandemije covida-19 odgovorni oni koji se ne pridržavaju propisanih mjera, te opetovao kako je sada vrijeme za odgovorno ponašanje.

- To je moja poruka danas, smatram da su odgovorni oni koji se ne pridržavaju mjera koje su nužne da bi smanjili broj umrlih i zaraženih - rekao je Jandroković novinarima u Hrvatskom saboru.

Precizirao je kako to nije kritika građanima koji se u velikoj većini pridržavaju mjera, nego onima koji se mjera ne pridržavaju i svojim ponašanjem uzrokuju širenje bolesti.

- To mogu biti građani, političari, novinari, književnici, radnici i svi koji se ne pridržavaju mjera - istaknuo je Jandroković, naglašavajući kako je pridržavanje mjera osnova da bismo mogli prijeći iz sadašnje razine brojeva u nižu.

Potvrdno je odgovorio na pitanje treba li policija kažnjavati one koji se mjera ne pridržavaju.

- Da, jer svojim nepridržavanjem ugrožavaju one koji ih se pridržavaju - rekao je, podsjetivši da je covid-19 bolest koju jedan ili dva čovjeka može prenijeti na desetke i stotine drugih, a nedisciplina jednog može uzrokovati smrt desetaka drugih ljudi.

Traženje političke odgovornosti u ovom trenutku je neodgovorno

Poručio je i kako je traženje političke odgovornosti u ovom trenutku neodgovorno.

- Jer isto tako Nijemci mogu tražiti odgovornost od Angele Merkel, Austrijanci od svog kancelara, Mađari od svog premijera… Ovo nije smo hrvatski problem i fenomen, ali je nevjerojatna razina netrpeljivosti, pokušaja stvaranja kaosa, pokušaja udaranja u one koji rade. Mislim da tome treba reći 'dosta' - izjavio je predsjednik Sabora.

Naveo je pritom kako je u Hrvatskoj postalo dosta moderno optuživati one koji rade, donose teške odluke, ulažu sav trud i energiju da bi ostvarili što bolji rezultat za građane. Istodobno imate kritizere, one koji pozivaju na odgovornost, one koji se nisu oznojili i koji bi danas u ovim teškim vremenima raspravljali o odgovornosti i srušili sustav, eliminirali one koji su teškom mukom u prvoj fazi ostvarili sjajne rezultate, a sada se bore, kao i cijela Europa, s drugim valom pandemije, naglasio je.

Predsjednik Sabora očekuje da Vlada danas uputi Saboru zahtjev za izvanrednim zasjedanjem, 16., 17. i 18. prosinca, kada će zastupnici raspraviti izvješće o procesu donošenja odluke o isključivom gospodarskom pojasu (IGP) ali i točku vezanu za sredstva EU, odnosno 24, 2 milijarde eura, o tome kako se financira EU, koji su prihodi i rashodi vezani za EU…

Izvanredno zasjedanje bit će vrlo zanimljivo, vrlo važno za sve, rekao je.

Za tezu da je proglašenje IGP-a dodvoravanje, kaže da je "tako promašena" da je ne želi komentirati.

- Sve velike strateške ciljeve smo ostvarili, sada dolazimo i do IGP-a, jer neke stvari i odluke ne možete lomiti preko koljena, donositi jednostrano jer će izazvati konflikte sa susjednim zemljama - kazao je Jandroković.

Proces donošenja odluke o IGP trajao je dosta dugo, sada ćemo ga donijeti u suglasju sa susjednim zemljama, što smatram da je najbolje rješenje za hrvatsku stranu. A oni koji nemaju nikakvo institucionalno pamćenje, apsolutno nikakve argumente sada podmeću s tezom o dodvoravanju. To je promašeno i pokazuje politički amaterizam onih koji to izgovaraju, poručio je predsjednik Sabora.

HDZ-ov jaki kandidat za Zagreb

Najavio je da će HDZ odluku o svom kandidatu za gradonačelnika Zagreba objaviti kada procijeni da je najkorisnije za stranku, da će odluka biti donesena u koordinaciji gradske organizacije i nacionalnih stranačkih tijela.

- HDZ će imati svog jakog kandidata i ovoga puta želimo igrati glavnu ulogu u zagrebačkim izborima, otklonit ćemo tu tezu da je Milan Bandić naš kandidat - kazao je.

- On je odličan kandidat, a hoće li to biti, o tome će odlučiti stranačka tijela - odgovorio je na upit može li to biti Damir Vanđelić, ravnatelj Fonda za obnovu Zagreba nakon potresa.