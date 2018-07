Za svu djecu do 12 mjeseci bit će obavezno novo cijepljenje

Od iduće godine se u program obveznog cijepljenja u Hrvatskoj uvodi cjepivo protiv pneumokoka. Ta je bakterija čest uzročnik infekcija kod djece, a osim upala uha i pluća može dovesti i do meningitisa te sepse. Cjepivo je i do sada postojalo u takozvanom programu dva, za kronično bolesnu i djecu narušena imuniteta, no prema prijedlogu kalendara cijepljenja od 2019. godine cijepit će se sva djeca cijepiti u dobi od dva, četiri i 12 mjeseci, piše Večernji list.

Uz Hrvatsku ovo cjepivo u Europskoj Uniji nemaju još samo Malta i Estonija, a promjena kalendara cijepljenja je sada u javnoj raspravi. Kako su u posljednjih nekoliko godina antivakcinacijske kampanje sve glasnije, očekuje se da će kampanja biti burna. Ako program bude prihvaćen, cjepivo će, kao i sva ostala, biti obvezno i besplatno.

Osim ove promjene, u kalendaru cijepljenja iduće godine stiže još jedna. Kako je od 2007. godine cjepivo protiv hepatitisa B prebačeno na prvu godinu života, djeca koja će na jesen upisati šesti razred neće ići na cijepljenje protiv hepatitisa B jer su to cjepivo već primili.