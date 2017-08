'Supruga mi je invalid, u loncu grijem vodu da se mogu oprati'

U Novom Zagrebu živi oko 110.000 stanovnika. Od 1. kolovoza oni koji se griju na toplanu bez tople vode su sve do polovice mjeseca.

To su naselja Središće, Zapruđe, Sopot, Utrina, Sloboština, Travno, Dugave, Jakuševec, Siget i Trnsko zbog radova na vrelovodnoj mreži HEP-a. A baš u tom prvom kolovoškom tjednu vrućine su u Zagrebu bile paklene.



- Meni je užasno. Imam suprugu koja je 90-postotni invalid. Ono malo vode što zagrijemo u loncima nije dovoljno za pranje. Ja otiđem na Bundek pa se tamo okupam. Trebali su ipak pričekati rujan s takvim radovima - nezadovoljan je Zdravko Lulić (81) iz Zapruđa. Njegova vršnjakinja iz Utrina Veronika Jordan kaže da joj baš zbog vrućina nestašica tople vode ne pada teško.



- Razumijem da nam nisu vodu ukinuli iz obijesti, nego iz nužde. Kuham toplu vodu u loncima, svakih sat vremena se osvježim i može se izdržati. Mi stariji se sjećamo kako je to izgledalo kad nije bilo hladne vode. Zato bih svima koji sad kukaju preporučila da zamisle kako bi nam život izgledao kad ne bi bilo hladne vode - kaže Veronika.

Lonci, posude, hamperi...

U Mamutici u Travnom snalaze se s loncima i posudama, ali su otkrili i druge, kreativnije načine.

- Supruga se dosjetila da nam odvod perilice za rublje ide u kadu. Kad se poželimo okupati, ona uključi perilicu i topla voda oteče u kadu - nasmijano nam priča Anđelko Pavlović (52).



Njegova supruga Sandra (48) objašnjava da je na ideju došla jer se kupati mora, a jednostavnije je uključiti perilicu i napuniti kadu, nego iz kuhinje donositi lonce u kupaonicu.



- Nekoliko dana sam se tuširala u hladnoj vodi, no više nisam mogla jer mi je neizdrživo. Sad, kao i za djecu, ugrijem vodu i donesem u kadicu. Klincima je veselje i zabava, ali baš nije jednostavno - kaže mama Đurđa Rogić iz Mamutice, dok iza nje izviruju četverogodišnjaci Leon i Patrik, a stariji Mateo bježi od fotoaparata.

Mlađima je ok i hladno

Samac Marko Šolić (31) kaže da ga vanjske temperature uopće ne smetaju pa se u svojem stanu u Utrinama bez problema tušira u hladnoj vodi.



- U kupaonici nemam kadu, samo tuš kabinu, pa mi je tako i najjednostavnije. Imam već tehniku, kao kad ulaziš u more. Kreneš od nogu, pa polako dižeš tuš sve više i na kraju se bez problema možeš istuširati - objasnio je.



Mirjana Škegro (63) iz Travnog kaže da njoj i suprugu Bariši (67) ne pada na pamet ući pod hladan tuš.

Boje se srčanog udara

- U obzir dolazi samo da se lagano oplahnemo. Ovih dana nas nije bilo u Zagrebu, tek smo se vratili, pa mislim da ćemo se ići tuširati kod rodbine u druge dijelove grada - kaže Mirjana.



- To sve predugo traje. Jedno je snaći se na nekoliko dana, ali dva tjedna po najvećim vrućinama su jako teška. No moram reći da ljudi ipak malo pretjeruju jer je činjenica da je grad sad prazan i ako se već mora nešto raditi, ovo je najbolje vrijeme. Svi se nekako snalazimo, grijemo vodu, idemo prijateljima i rodbini, peru se samo strateški dijelovi tijela, kako tko - kaže Marina Đodan (54) u Utrinama. Njezina susjeda Marija Juričić (75) boji se srčanog udara pa se ne približava hladnoj vodi.



- Uskoro idem iz grada pa ću preživjeti, no rekli su iz HEP-a da će nastojati ranije završiti pa se nadam da će ova agonija ubrzo završiti - kaže Marija.

Djeci je sve zabavno

Obitelj Rogić ima troje djece kojima je kupanje u kadici zabavno, no roditelji se namuče dok ugriju i u loncima donesu toplu vodu do kupaonice. Susjedi Škegro (desno) planiraju ići rodbini kako bi se istuširali.

I tinejdžerima je teško

Marina Đodan kaže da vodu grije u loncima. Ima troje djece, a nestašica najteže pada sinu (16) koji svakodnevno gunđa zbog toga. Marina se smije kako ih nagovara da što prije otiđu na more.