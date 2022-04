Za Twitter dao dva proračuna Hrvatske. Stručnjaci u strahu gledaju na Muskovu kupovinu

Milijarder Elon Musk koji kaže da pola svoga bogatstva troši na rješavanje problema našeg planeta, a pola za uspostavljanje samoodrživog grada na Marsu, sad je 44 milijarde dolara potrošio na preuzimanje društvene mreže Twitter. U koju kategoriju ovaj poslovni pothvat spada tek ćemo vidjeti. Musk, naime, tvrdi da je kupio Twitter pod krinkom zaštite slobode govora, no pitanje je hoćemo li ikada saznati prave motive. Plan mu je "oteti" tvrtku iz ralja Wall Streeta i omogućiti Twitteru da postane neovisan od interesa vlasnika i oglašivača. To je potvrdio i osnivač Twittera Jack Dorsey koji je rekao kako Twitter u Musku dobiva "rješenje u koje on vjeruje."