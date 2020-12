Nisam ja pucao nego netko iza mene, branio se na Županijskom sudu u Zagrebu Milenko Vidak (61) bivši pripadnik izviđačke ophodnje srpske paravojne postrojbe. No drugi pripadnici izviđačke skupine, koji su to ubojstvo naveli i u svom izvješću o izviđanju, svjedočili su da je baš on 29. kolovoza 1993. s pet metara ispalio rafal u civila Stjepana Sučića, koji je bio u svojoj šumi nedaleko od Sunjske Grede, i na mjestu ga ubio.

Kako se to dogodilo tijekom oružanog sukoba između regularnih oružanih snaga Republike Hrvatske s jedne strane i srpskih paravojnih postrojbi s druge strane, suprotno odredbama međunarodnog ratnog i humanitarnog prava, sudac Županijskog suda u Zagrebu Dražen Kevrić nepravomoćno ga je osudio na sedam godina zatvora zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva.

U kaznu mu se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru od 19. veljače 2010. do 24. srpnja 2011.

Vidak, koga je Hrvatskoj 2009. izručila Turska na temelju međunarodne tjeralice već je dva puta nepravomoćno osuđivan za ovaj zločin. U prosincu 2010. vijeće za ratne zločine Županijskog suda u Sisku osudilo ga je na osam godina. No, Vrhovni sud je ukinuo presudu zbog bitne povrede odredaba kaznenog postupka. Na drugom suđenju na Županijskom sudu u Sisku dobio je šest godina zatvora, no i tu je presudu ukinuo Vrhovni sud.

Vidak je bio osuđen i na sedam godina zatvora jer je 24. srpnja 1992. godine u tada okupiranom selu Brđani Cesta u prekoračenju nužne obrane ubio Branka Runjajić. Nakon što ga je Runjajić udario i prijetio mu bivši pripadnik milicije tzv. SAO Krajine u njega je ispalio rafal iz automatske puške. Zatvorsku kaznu za to nedjelo je već odslužio.