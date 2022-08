Za udžbenike država plaća 23 milijuna kuna više nego lani

Cijene obaveznih školskih udžbenika (koje plaća država) povećane su u prosjeku za 15 posto. Takvu odredbu donijelo je Ministarstvo znanosti i obrazovanja zbog rekordne inflacije i povećanja troškova baš svega u izdavaštvu - od cijena papira i tiska pa do transporta.

Udžbenici za osnovne škole u cijeloj Hrvatskoj pokrivaju se iz državnog proračuna. Ministarstvo pokriva i udžbenike te dodatni materijal za učenike srednjih škola iz socijalno ugroženih obitelji. Ove godine za udžbenike će iz proračuna izdvojiti 181 milijun kuna, što je uvećanje od 23 milijuna kuna u odnosu na lanjsku godinu, kažu nam u Ministarstvu. Dotiskuje se oko 20 posto novih udžbenika, te se apelira na škole da pokušaju iskoristiti što više starih udžbenika.

Izdavači su, doznajemo, od Ministarstva tražili poskupljenje od minimalno 17 posto zbog golemog porasta, primjerice, cijena papira od 80 posto, odnosno troškova tiska od 70 posto. Uz stalni porast cijena energenata, izdavači procjenjuju kako su troškovi izrade udžbenika i radnih bilježnica u zadnje dvije godine porasli za čak 40 posto. A upravo državni otkup obaveznih udžbenika za osnovnu školu, upozorili su, izaziva i pad prodaje od 70 posto neradnih udžbenika (oni koji se mogu koristiti više godina). Izdavači su Ministarstvo upozorili i kako ih ugrožava i zakonska mogućnost učitelja razredne nastave da sami biraju udžbenike. Osim što to za njih znači nestabilan izvor prihoda, dodatno moraju ulagati i u predstavljanje udžbenika za više od 10.000 učitelja.

Poseban problem za izdavače su elektronički udžbenici u koje su u posljednje tri godine uložili više od 50 milijuna kuna, no bez ikakvog povrata, neslužbeno nam kažu.

I roditelji koji već nabavljaju sve potrebno za svoje školarce osjećaju udar. U gradovima koji ne plaćaju udžbenike i radne bilježnice (poput Grada Zagreba), komplet radnih bilježnica roditelji osnovaca plaćaju između 500 i 600 kuna, što je za oko sto kuna više nego lani. Komplet novih udžbenika za učenika prvog razreda srednje škole je oko 1500 kuna. Kako nam kaže majka srednjoškolca iz Rijeke, udžbenike su već uglavnom pribavili u antikvarijatima jer su tamo i dvostruko jeftiniji, dok novi udžbenici stoje od 120 do 150 kuna komad. Ono što će svi roditelji sigurno osjetiti na džepu su dodatni materijali, za koje nema ograničenja u poskupljenju: bilježnice, koje su skuplje od dvije do tri kune, dodatne vježbenice, omoti za knjige, koji su već skočili na tri do četiri kune po komadu.

Izmjene Zakona o udžbenicima, javljaju iz Ministarstva, već do kraja godine idu u prvo čitanje, no udžbenici za osnovne škole sigurno će i dalje ostati na proračunu.

