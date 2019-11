Za vikend kiša i magla, a idući tjedan moguće su nove poplave

Promjenljivom vremenu - i za studeni relativno toplom - još uvijek se ne vidi kraj! Dapače, već do kraja petka - osim sunčanih razdoblja - u većini će Hrvatske ponovno biti kiše, gdjegod i obilnije, a na Jadranu će nevolje nekima stvarati i opet jako, mjestimice i olujno jugo - već u prvom dijelu dana na sjevernom dijelu, zatim i na južnom, za HRT je prognozirala Dunja Plačko-Vršnak.

I dok će jugo tijekom vikenda oslabjeti, ponegdje i okrenuti na jugozapadnjak, povremene kiše bit će i dalje. Štoviše, ponegdje i u obliku pljuskova s grmljavinom. Vjerojatno još veće količine past će tijekom sljedećega tjedna, osobito na Jadranu i područjima uz njega, pa ne treba čuditi daljnji porast vodostaja, posebice sljedeći tjedan u Istri, Gorskome kotaru i dijelu središnje Hrvatske.

Foto: DHMZ

U petak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti suho i barem djelomice sunčano. Ujutro valja računati na maglu. Vjetar slab, od sredine dana do umjeren jugoistočni. I dalje toplije od prosjeka uz najvišu temperaturu između 16 i 18 °C.

U središnjoj Hrvatskoj jutro će biti malo hladnije nego u četvrtak, a dnevna temperatura oko 15 °C. Nakon jutarnje magle bit će djelomice sunčano, a kiše će biti vjerojatno tek navečer i u noći na subotu.

U gorju ujutro također mjestimice magla, a na sjevernom Jadranu i sunčana razdoblja. Od sredine dana porast naoblake, a zatim i kiša, koja osobito navečer i u noći na subotu mjestimice može biti obilnija. Puhat će umjereno i jako jugo, uz umjereno valovito i valovito more. Najniža temperatura u gorju i unutrašnjosti Istre od 1 do 5 °C, na Jadranu od 9 do 14 °C, a najviša dnevna u gorju oko 14 °C, na moru od 17 do 19 °C.

Toplije će biti u Dalmaciji, uz najvišu temperaturu od 16 do 20 °C, ali će jutro biti hladnije nego u četvrtak, osobito u unutrašnjosti. Bit će promjenljivo oblačno, a kiša najvjerojatnija poslijepodne i navečer te u noći na subotu. Zapuhat će umjereno i jako jugo.

Foto: DHMZ

Na jugu Hrvatske djelomice sunčano, uz porast naoblake u drugom dijelu dana. Povremeno će biti kiše, glavnina vjerojatno navečer te u noći na subotu. Zapuhat će jugo, koje će prema kraju dana jačati. I dalje će biti razmjerno toplo.

U dane vikenda na kopnu povremeno kiša, češća u subotu ujutro, u noći na nedjelju te u prvom dijelu nedjelje. U nedjelju će biti malo hladnije. U ponedjeljak je najmanja vjerojatnost za kišu, ali ujutro valja računati na maglu. Međutim, prema sredini sljedećega tjedna ponovno raste vjerojatnost za kišu, ponegdje i obilniju.

Foto: DHMZ

I na Jadranu će tijekom vikenda biti promjenljivo s povremenom kišom, vjerojatno obilnijom na jugu. Puhat će uglavnom jugo i jugozapadnjak, a temperatura zraka neće se znatnije mijenjati. U prvom dijelu novoga tjedna ponovno je moguće vjetrovitije i kišovitije vrijeme uzduž cijeloga Jadrana.

Tema: Hrvatska