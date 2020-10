Za vikend opet nevolje: Obilna kiša, visoki valovi, poplave...

<p>Danas će u Hrvatskoj biti pretežno sunčano, mjestimice uz umjerenu, u Slavoniji i prolazno povećanu naoblaku. Malo kiše ili ponekog pljuska bit će osobito u gorju te na sjevernom Jadranu, uglavnom poslijepodne. Prema večeri porast naoblake sa zapada. U noći i ujutro u unutrašnjosti lokalno može biti magle. Slab i umjeren sjeverozapadni vjetar od sredine će dana okretati na jugozapadni, a krajem dana na Jadranu jugo. Najniža temperatura zraka u gorju od 2 do 8, drugdje u unutrašnjosti od 7 do 12, a na Jadranu od 11 do 16 °C. Najviša dnevna između 18 i 23 °C.</p><p>Od petka će, s jačanjem južine jutarnja temperatura biti u porastu, ali će rasti i vjerojatnost za povremenu mjestimičnu kišu, koja će sigurno opet padati na Jadranu i uz njega, gdjekad i u obliku obilnijih pljuskova s grmljavinom, dok će je u sjevernijim krajevima biti znatno rjeđe, i u manjim količinama.</p><h2>Od četvrtka opet sve zamjetnija južina</h2><p>"Uz jačanje jugozapadnog vjetra u nastavku će tjedna u unutrašnjosti biti promjenljivo, ali i sve toplije, mnogima i ne baš ugodno. Od četvrtka raste vjerojatnost za kišu, najprije u unutrašnjosti Istre, zatim u gorju, kasnije i drugdje.</p><p>I na Jadranu će od četvrtka jačati jugo, a u subotu će vjetar na sjevernom i srednjem Jadranu okrenuti na jugozapadni i južni. Uz promjenljivu naoblaku i sve toplije vrijeme kiša će od petka biti česta, osobito u subotu mjestimice vjerojatno i u obliku obilnijih pljuskova, prognozirala je za <a href="https://www.hrt.hr/660045/vrijeme-i-promet/vremenska-prognoza-3092020" target="_blank">HRT </a>Dunja Plačko - Vršnak iz DHMZ-a.</p><h2>Treba se pripremiti na nove poplave!</h2><p>Umjeren sjeverozapadnjak danas će polako okrenuti na jugozapadnjak, kasnije i na jugo, donoseći vlažan i nestabilan zrak.</p><p>Kiše će danas uglavnom biti u gorju i na sjevernom Jadranu, dok u petak, s porastom naoblake, kiše može biti duž cijele obale Jadrana, prognoza je <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a559001/Vremenska-prognoza.html" target="_blank">N1 Televizije</a>.</p><p>Do kraja petka jugo će pojačati i puhati na udare olujnom snagom. U subotu će se tijekom dana generirati ciklona u Genovskom zaljevu zbog koje će olujno, na udare i orkansko jugo, puhati na dijelu sjevernog i srednjeg Jadrana.</p><p>Jugo će dizati visoke valove, stvarati probleme u pomorskom prometu. Oborina je duž obale moguća cijeli dan, no velike količine oborine na sjevernom i srednjem Jadranu past će u subotu navečer. Lokalno će biti jakih nevera! Treba se pripremiti na nove poplave!<br/> </p>