Za vikend vrlo toplo i vruće, a mogao bi pasti i pokoji pljusak

Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Poslijepodne uz lokalno jači razvoj oblaka malo kiše ili pokoji pljusak s grmljavinom najvjerojatniji su u istočnoj Hrvatskoj, Lici te osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab.

Na Jadranu ujutro slaba i umjerena bura, a danju zapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32 °C, prognoza je DHMZ-a za petak.

U subotu nas očekuje i dalje pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz umjeren razvoj oblaka mjestimice može biti kratkotrajnih pljuskova i to uglavnom u gorju i unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren zapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 20, na Jadranu od 21 do 25, a najviša dnevna od 28 do 33 °C. Slično bi trebalo biti i u nedjelju.