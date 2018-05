Za vozila i opremu: Ove godine vatrogascima 40 milijuna kuna

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić i predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader potpisali su u utorak ugovor kojim će vatrogasci iz naknade za korištenje općekorisnih funcija šuma ove godine za nabavu vozila, opreme i osposobljavanje djelatnika dobiti 40 milijuna kuna, umjesto 7 ili 8 milijuna koliko su dobivali prijašnjih godina.

"Potpisivanje Ugovora omogućeno je izmjenom Pravilnika o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma, kojom je izdvajanje za vatrogasne zajednice povećano sa 5 na 20 posto ukupnih sredstava za općekorisne funkcije šuma, što iznosi oko 40 milijuna kuna godišnje", rekao je ministar Tolušić na potpisivanju ugovora o provedbi aktivnosti opremanja i osposobljavanja vatrogasnih zajednica u 2018. godini.

Novost je, kazao je Tolušić, i da se sredstva namijenjena vatrogasnim zajednicama više neće fokusirati samo na priobalna područja, već je omogućeno da se opremaju i postrojbe na kontinentu.

Novac će se utrošiti za kupnju vatrogasne opreme, posebice novih vozila, kao i osposobljavanje pripadnika vatrogasnih postrojbi.

"Prvi put će taj novac biti raspoređen i na vatrogasce na obali, ali i na kontinentu. Ove godine je to poprilično velik iznos, prijašnjih godina to je bilo na razini 7 do 8 milijuna kuna godišnje. Na temelju javne nabave ove ćemo godine nabaviti vozila i opreme u vrijednosti 40 milijuna kuna i to je otprilike iznos koji bi se trebao održati i u idućim godinama. To neće riješiti sve probleme koje imamo u vatrogastvu, ali će pomoći da se situacija u nekim segmentima popravi", naveo je Tolušić.

Ministarstvo poljoprivrede je protekle tri godine vatrogasnim zajednicama isplatilo 27 milijuna kuna iz sredstava naknade za općekorisne funkcije šuma.

U pogledu prevencije požara, Tolušić je ponovio da su Ministarstvo poljoprivrede i tvrtka Odašiljači i veze pripremili projekt postavljanja kamera duž obale, te da je nedavno potpisan ugovor za nabavu bespilotnih letjelica što će se uz ostalo koristiti i u prevenciji požara.

Predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader spomenutih 40 milijuna kuna vidi kao ogromni, povijesni, iskorak za hrvatsko vatrogastvo. Naglasio je da je prosječna starost vozila u profesionalnim vatrogasnim postrojbama 17 godina te da se radi o velikom impulsu za sve hrvatske vatrogasce iako, dodao je i on, time neće biti riješeni svi problemi s kojima se susreću hrvatski vatrogasci.

Na pitanje kako komentira zakonski prijedlog Europske komisije za korištenje sredstava iz kohezijske politike od 2020. po kojem Hrvatsku čeka 6 posto manje novca u odnosu na dosadašnje godine, Tolušić je rekao da za taj prijedlog postoji mogućnost rasprave, mogućnost drugačijih rješenja, ali i da će Hrvatska ustrajati u tome da ostvari maksimalan iznos sredstava.