Vatrogasci su se sigurno 10-ak minuta borili da otvore hidrant, poklopac hidranta stajao je naopako i kao da je bio slijepljen... Kad su ga napokon otvorili i pokušali se priključiti vode nije bilo, a onda je počelo sve prskati uokolo, mlaz vode u jednom trenutku bio je sigurno veći od dva metra. Slična je situacija bila i s ostalim hidrantima na koji su se vatrogasci pokušali priključiti, rekao nam je stanovnik ulice Mirka Viriusa u Brestju gdje je u utorak navečer zbog udara groma izbio požar na obiteljskoj kući.

Naime, udar groma je bio toliko jak da je vatra odmah zahvatila krovište, tavan kuće, a na koncu je izgorio i cijeli kat kuće u kojoj žive brat i sestra. Doznajemo da je kat nedavno bio i renoviran, a materijalna šteta je velika.

Iako se izvana ne čini strašno, no velika hrpa izgorenog namještaja, osobnih stvari i uspomena na dvorištu ispred kuće govori drugu priču. Potresena obitelj nije htjela pred medije. Od šoka se još nisu oporavili, a čeka ih već mnogo posla.

Zahvaljujući brzini vatrogasaca, prizemlje kuće spašeno je od vatrene stihije. Vatrogasci su na intervenciju stigli s 10.000 litara vode, s koliko inače izlaze na teren te im je to bilo dovoljno da ugase požar. No, stanovnici Brestja s kojima smo razgovarali ogorčeni su jer hidranti koji su trebali pripomoći da se požar čim prije ugasi - bili van funkcije.

- Sigurni smo da bi požar bio prije ugašen da su hidranti normalno funkcionirali. I još k tome, cijev od vode pukla je na tri mjesta nakon intervencije - ispričao nam je susjed obitelji dodajući da su u srijedu ujutro došli djelatnici Vodovoda sanirati napukle cijevi te ''popraviti'' hidante.

U Zagrebu je na ulicama dostupno oko 25.000 hidranata, a kako neslužbeno doznajemo, njih 8-10 posto je neispravno. Za njih je nadležna gradska Vodoopskrba i odvodnja - njima se prijavljuju kvarovi te su ih oni dužni držati u funkciji.

Tijekom 2020. godine, DVD-ovi na području Zagreba dobrovoljno su radila popis i procjenu stanja hidranata - provjeravali su ispravnost i tlak te su prijavljivali one hidrante koji nisu ispravni i koje treba popraviti.

Član uprave JVP-a Zagreb i vatrogasac Nikola Blažinović kaže kako se vatrogasci nerijetko susreću s takvim situacijama, što im dodatno otežava posao te da Vodoopskrba i odvodnja trebaju redovito provjeravati ispravnost svojih hidranata.

- Događaju se situacije i da nam asfaltiraju mjesto na kojem bi trebao biti hidrant. Mi na svojoj karti imamo označeno gdje se koji nalazi, a kad dođemo na lice mjesta, onda vidimo da ih nema uopće. Za nas vatrogasce je ogromni problem, a Grad i Vodoopskrba to trebaju riješiti i regulirati. U ovom slučaju u Brestju su bila 3 ili 4 neispravna hidranta u jednom krugu i to se ne smije događati. Mi u svojim cisternama imamo vodu, no moramo imati stalnu i trajnu opskrbu vode - poručio je.

Poslali smo upite o hidrantima Vodoopskrbi i odvodnji, ali nam do kraja pisanja ovog teksta nisu odgovorili. No, doznali smo ipak da je neispravnost hidranata u mjestu Brestje prijavljena odmah nakon intervencije.