Prema papirima koje smo mi provjerili, općina nije vlasnik tog zemljišta na kojem je niknuo zid već je to zbilja privatno vlasništvo. Zadužili smo još vanjske odvjetnike koji će to dodatno provjeriti, no zasad se u to ne smijemo petljati, rekao nam je načelnik općine Sveti Filip i Jakov Zoran Pelicarić o ‘zidu razdora’ u Turnju.