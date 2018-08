Zabranili kupanje na plaži u Opatiji: Izlile su se fekalije...

Podno hotela Milenij u Opatiji, na dijelu plaže Slatina do daljnjega je zbog onečišćenja mora zabranjeno kupanje, i to upravo sada u špici turističke sezone. Grad Opatija obavijestio je o tome građane i turiste, a prema neslužbenim podacima dolazi do izljeva fekalija.

Poduzimaju se hitne mjere kojima ispituje razloge nezadovoljavajuće kvalitete morske vode te će uzroci biti otklonjeni u najkraćem mogućem vremenu.

Na ostalim opatijskim plažama morska voda je i dalje prema analizi uzoraka, koju radi Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, izvrsne kvalitete. O razlozima zagađenja i prestanku zabrane kupanja građani će biti pravovremeno obaviješteni, stoji u priopćenju.