Zabranit će četničke natpise na nadgrobnim spomenicima?

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja uputilo je u javnu raspravu izmjene i dopunu Zakona o grobljima kojim namjeravaju spriječiti i ukloniti natpise koji propagiraju ideje na kojima se temeljila oružana agresija na Republiku Hrvatsku od 1991. do 1995. godine ili se veliča sama ta agresija i/ili velikosrpstvo, a u skladu sa Zaključcima i preporukama Vijeća za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima.

Zainteresirana i stručna javnost može se u javnu raspravu uključiti davanjem svojih mišljenja, prijedloga i primjedbi do 25. listopada, uz prethodnu registraciju, putem portala eSavjetovanja, izvijestilo je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja na svojim internetskim stranicama.

Ministarstvo ističe kako se u izmjene i dopunu Zakona o grobljima ide zbog usklađivanja Zakona sa Zaključcima i preporukama Vijeća za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima. Ističu kako im je cilj propisivanje posebnih administrativnih pravila ponašanja na grobljima kad se radi o natpisima kojima se propagiraju ideje na kojima se temeljila oružana agresija na Republiku Hrvatsku od 1991. do 1995. godine ili se veliča sama ta agresija i/ili velikosrpstvo. Izmjenama i dopuni Zakona o grobljima namjeravaju se spriječiti i ukloniti natpisi koji propagiraju te ideje. Rok do kada bi se to trebalo provesti je 31. prosinac 2020. godine.

"Prema preporuci Vijeća idemo u izmjene Zakona, a izglasavanje se očekuje u drugom kvartalu iduće godine. Zakon ide u primjenu nakon izglasavanja, odnosno osam dana nakon objave u Narodnim novinama", objasnili su Hini u ministarstvu na čijem je čelu HNS-ov Predrag Štromar, ujedno i potpredsjednik Vlade RH.

U HNS-u i dalje smatraju da nikakvim obilježjima totalitarnih režima - Za dom spremni pločama, natpisima i ostalome nije mjesto u javnom prostoru.

"Jer iako su nama bile ograničene ovlasti i držali smo se striktno preporuke Vijeća, i dalje smo kod stava da nikakvim obilježjima totalitarnih režima - Za dom spremni pločama, natpisima i ostalome nije mjesto u javnom prostoru. Iako to nije presudna tema, jer govori o prošlosti, ipak se moramo držati moralnih, civilizacijskih i proeuropskih normi da bi se uopće mogli posvetiti budućnosti. Jer cilj nam je ići samo naprijed", doznaje se u HNS-u.