'Zabrinuta sam. Zadužili smo tajne službe za posebne mjere'

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović komentirala je sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost koji je održan u ponedjeljak na Pantovčaku. Predsjednica je zatražila sjednicu zbog afere s mailovima. Tražila sve detalje e-mail prepiske, kao i odgovor komplicira li se namjerno nagodba.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Zabrinuta sam oko nekih elemenata, ali zadužili smo tajne službe da se izrade posebne mjere, preporuke i zakondavni okviri za korištenje medija kojima se služimo u komunikaciji i sigurnost informacija - rekla je predsjednica, prenosi N1.

No, osim o Agrokoru, razgovarali su i o demografskoj politici.

- Načelno smo razgovarali, ja sam mu to predložila. Danas sam mu najavila da šaljem pisani prijedlog za zajedničkom sjednicom Vlade. Voljela bi da to napravimo u sinergiji, jer se ne možemo razilaziti. Ja bih voljela da moj prinos bude poluga snažne strategije, jer ne možemo se ograničiiti na populacijske politike već to uključuje sve vidove institucija - rekla je predsjednica.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Na pitanje što joj je premijer rekao na to, odgovorila je: ''Razgovarat ćemo o tom'.