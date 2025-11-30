Obavijesti

News

Komentari 79
MASKIRANI NAPADAČI

Gumenjakom došli ispod mosta u Zadru i gađali su antifašiste bojom, sukobili se s policijom

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Gumenjakom došli ispod mosta u Zadru i gađali su antifašiste bojom, sukobili se s policijom
Foto: Dalmatinski portal

Dvojac u gumanjaku napao je sudionike marša protiv antifašizma s mora. Grupa drugih, maskiranih mladića na okupila se na ulazu na Poluotok. U jednom trenutku je došlo i do naguravanja s policijom

U četiri hrvatska grada, Zagrebu, Rijeci, Puli i Zadru danas u 12 sati počeli su prosvjedni marševi "Ujedinjeni protiv fašizma".  U Zadru je marš izazvao poprilično napetosti. Kako piše Dalmatinskiportal čim je povorka krenula preko mosta do Poluotoka s mora je doplovio gumeni čamac s dvije maskirane osobe koje su na okupljene građane bacale balone napunjene crvenom tekućinom.

- Evo maskirani u crno, dolaze brodicom i bacaju bombice crvene boje. Ne znam bi li simbolika trebala biti da smo mi neki crveni ili simbolički krv. Na tom mostu smo i ostali jer do Narodnog trga ne možemo proći. Procjena policije je da zbog sigurnosnih razloga ne idemo do Narodnog trga jer bi moglo doći do incidenta fizičkog obračuna. Nije rečeno s kim. Valjda nas tamo netko čeka. O tempora, o mores. Evo, sad je dojava da ipak idemo naprijed. Nadam se da će se prosvjed pak održati u miru i prema planu do kraja - napisala je Sabina Glasovac (SDP). 

Foto: Sabina Glasovac/Facebook

Maskirani mladići naguravali se s policijom 

U Zadru je okupljanje najavljeno na Obali kneza Branimira, a uoči prosvjeda grupa maskiranih mladića u crnom okupila se na ulazu na Poluotok. U jednom trenutku je došlo i do kratkotrajnog naguravanja s interventnom policijom. Neki od njih su nosili transparente s natpisima "HOS je naš ponos", "Jugoslavija je mrtva" i "1991. Hrvatsku su napali antifašisti". Dok je antifašistički marš prolazio ulicama, okupljeni su skandirali i vrijeđali prosvjednike. Jedan im je vikao da su "tifusari", "smrdljivci" i pitao tko ih plaća. Zadarska policija je primijenila silu prema jednom muškarcu u crnoj kapuljači koji je razbijao čaše na Trgu te je priveden s mjesta događaja, piše Zadarski list

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 79
Čeka li Hrvate crni Božić? Evo kako Thompson otvara frontu protiv Tomaševića i Plenkovića
DESNICA NA NOGAMA

Čeka li Hrvate crni Božić? Evo kako Thompson otvara frontu protiv Tomaševića i Plenkovića

Thompsonova prijetnja Tomaševiću zbog zabrane koncerta otvara širi politički sukob koji prijeti destabilizacijom Zagreba i testira moć HDZ-a, donosi novi broj tjednika Express u svojoj političkoj analizi
FOTO Po Slavonskoj se opet može voziti u oba smjera. Evo kako se vozi kroz 'premosnicu'
GOTOVI RADOVI KOD VJESNIKA

FOTO Po Slavonskoj se opet može voziti u oba smjera. Evo kako se vozi kroz 'premosnicu'
Bilo je i viška: Susjedi, stigao je pršut od mita, probajte malo...
MIKULIĆ U ISTRAŽNOM ZATVORU

Bilo je i viška: Susjedi, stigao je pršut od mita, probajte malo...

Andrija Mikulić i Dragan Krasić su navodno primili čak 190 tisuća eura mita. Uzeli su i 50-ak kilograma junetine, pršuta i kobasica. Uskok ima 22 svjedoka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025