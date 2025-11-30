Gumenjakom došli ispod mosta u Zadru i gađali su antifašiste bojom, sukobili se s policijom

U četiri hrvatska grada, Zagrebu, Rijeci, Puli i Zadru danas u 12 sati počeli su prosvjedni marševi "Ujedinjeni protiv fašizma". U Zadru je marš izazvao poprilično napetosti. Kako piše Dalmatinskiportal čim je povorka krenula preko mosta do Poluotoka s mora je doplovio gumeni čamac s dvije maskirane osobe koje su na okupljene građane bacale balone napunjene crvenom tekućinom.

- Evo maskirani u crno, dolaze brodicom i bacaju bombice crvene boje. Ne znam bi li simbolika trebala biti da smo mi neki crveni ili simbolički krv. Na tom mostu smo i ostali jer do Narodnog trga ne možemo proći. Procjena policije je da zbog sigurnosnih razloga ne idemo do Narodnog trga jer bi moglo doći do incidenta fizičkog obračuna. Nije rečeno s kim. Valjda nas tamo netko čeka. O tempora, o mores. Evo, sad je dojava da ipak idemo naprijed. Nadam se da će se prosvjed pak održati u miru i prema planu do kraja - napisala je Sabina Glasovac (SDP).

Foto: Sabina Glasovac/Facebook

Maskirani mladići naguravali se s policijom

U Zadru je okupljanje najavljeno na Obali kneza Branimira, a uoči prosvjeda grupa maskiranih mladića u crnom okupila se na ulazu na Poluotok. U jednom trenutku je došlo i do kratkotrajnog naguravanja s interventnom policijom. Neki od njih su nosili transparente s natpisima "HOS je naš ponos", "Jugoslavija je mrtva" i "1991. Hrvatsku su napali antifašisti". Dok je antifašistički marš prolazio ulicama, okupljeni su skandirali i vrijeđali prosvjednike. Jedan im je vikao da su "tifusari", "smrdljivci" i pitao tko ih plaća. Zadarska policija je primijenila silu prema jednom muškarcu u crnoj kapuljači koji je razbijao čaše na Trgu te je priveden s mjesta događaja, piše Zadarski list.