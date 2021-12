U Zadarskoj je županiji u posljednja 24 sata koronavirus potvrđen kod tri osobe, na covid odjelima u zadarskoj bolnici je 45 oboljelih, od kojih sedam na respiratoru, a u Specijalnoj bolnici za ortopediju u Biogradu na Moru je 11 pacijenata.

Testirano je 296 uzoraka, pod aktivnim je nadzorom 1211 stanovnika, a od bolesti se oporavilo 125 osoba.

Policija nije zabilježila kršenje mjere samoizolacije.

Zbog smanjenog interesa građana za cijepljenje protiv covida-19, u Športskom centru Višnjiku subotom i nedjeljom građani se mogu cijepiti od osam do 12 sati, ponedjeljkom, utorkom i srijedom od sedam do 13 sati, a četvrtkom i petkom od 15 do 21 sat.